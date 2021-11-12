В России второй день подряд выявили больше 40 тысяч заражений COVID-19 1 12.11.2021, 12:53

В Москве заболеваемость снизилась, однако ряд других регионов вышел на новые максимумы.

За последние сутки в России выявили 40 123 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба, пишет РБК.

Более 40 тыс. заражений выявляется второй день подряд, до этого на протяжении четырех дней, с 6 по 10 ноября, показатель оставался ниже указанной отметки, опускаясь на минимуме почти до 38 тыс.

Больше всего заражений за минувшие сутки выявлено в Москве (5183), Санкт-Петербурге (3421), Московской (2726) и Самарской (1798) областях. При этом последняя установила абсолютный рекорд по числу заражений за сутки с начала пандемии. На новые максимумы по заражаемости вышли еще целый ряд регионов, при этом более 500 инфицированных было выявлено в следующих из них:

- Ростовская область — 655;

- Саратовская область — 650;

- Омская область — 589;

- Челябинская область — 577;

- Иркутская область — 567;

- Хабаровский край — 519;

- Алтайский край — 515.

С начала пандемии в России, по данным федерального оперативного штаба, было выявлено почти 9 млн заражений COVID-19. При этом более 7,7 млн заболевших уже выздоровели; скончались от болезни, по подсчетам штаба, почти 253 тыс. человек, в том числе 1235 за последние сутки.

Однако Росстат только по август текущего года насчитал более 417,5 тыс. летальных исходов. Ведомство включает в свою статистику умерших от других заболеваний на фоне COVID, а также тех, у кого вирус обнаружили уже после смерти.

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