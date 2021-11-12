В Беларуси перестали продавать автомобили россиянам 7 12.11.2021, 12:57

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Что происходит?

Российский автомобильный портал Autonews, издание группы РБК, пишет, что автодилеры Беларуси получили негласный запрет продавать автомобили россиянам. Издание попыталось выяснить, что происходит.

Автодилеры в Беларуси рассказали о запрете продавать новые машины клиентам из России. Именно на этот рынок в попытке сэкономить на покупке новых автомобилей и не доплачивать за дорогостоящие навязанные опции переключились российские покупатели.

Как рассказали опрошенные Autonews.ru дилеры популярных в Беларуси марок, на местных складах есть достаточное количество востребованных моделей, которые продают без наценок по рекомендованным производителями ценам (часто цены оказываются даже ниже российских).

Однако купить гражданину России новый автомобиль там невозможно: опрошенные продавцы ссылаются на договоренности с российскими дилерами, согласно которым, россиянам продавать машины вообще нельзя.

Autonews.ru обратился в Российскую ассоциацию автодилеров (РОАД). Там заверили, что не располагают информацией о договоренности российских и беларуских дилеров о введении запрета на продажу россиянам машин. «Считаем такую договоренность невозможной в условиях конкурентного рынка», — сказали в РОАД.

Дилер Lada: «Не можем оформлять машины на российский паспорт»

В одном из официальных дилерских центров Lada в Беларуси Autonews.ru подтвердили, что не могут продать машину гражданину с российским паспортом. Дилер рассказал, что ему известна проблема с навязыванием дополнительных опций, но помочь с этим никак не может.

— Мы уже сталкивались с ситуациями, когда россияне звонят и просят продать автомобиль. Мы в таком случае предлагаем схему, по которой клиент оформляет машину на родственников у нас в стране, у которых есть гражданство или вид на жительство. Потом этот автомобиль можно переоформить уже непосредственно на нового собственника. Потому что на российский паспорт автомобиль мы оформить не можем, — сообщили в дилерском центре.

Дилер Renault: «В документах указываем, что машина для пользования гражданина Беларуси»

Дилеры Renault, куда Autonews.ru также обратился по телефону с просьбой купить автомобиль, заверили, что продать машины могут только гражданам республики или же на зарегистрированную в Беларуси организацию.

— Мы можем продать автомобиль родственникам, супруге или супругу, у которых есть беларуское гражданство. Во всех документах мы обязаны указать, что автомобиль продаем для личного пользования гражданина. И тогда вы купите автомобиль на этого человека, он поставит его на учет, — сказал собеседник.

Он также сообщил, что не имеет права продать машину тем, у кого российское гражданство, но это не новое правило. «Такие правила у нас действуют уже около полугода. Так работает система, есть определенные договоренности с российским дилером. Поэтому мы не можем продавать автомобили именно в Россию. Да, мы знаем, что они у вас они намного дороже и продают их только с дополнительными аксессуарами. У нас можно забрать автомобиль по рекомендованной производителем цене. К примеру, Renault Arkana есть и в версиях Pulse и Style — все без допопций», — сообщили в дилерском центре Renault.

Дилер Volkswagen: «Можно заплатить небольшое вознаграждение местному жителю»

Несколько опрошенных дилеров Volkswagen подтвердили представившемуся покупателем корреспонденту Autonews.ru, что машины есть в наличии по рекомендованным ценам. И чтобы купить их, россиянам предлагают разные схемы. При этом один из дилеров все-таки не исключил возможность купить машину по российском паспорту, но предупредил, что это будет гораздо сложнее.

— Россияне у нас машины покупают, и тут есть разные схемы постановки на учет. Одни клиенты уточняют в таможенной службе в России, какие документы им нужны и какой утилизационный сбор придется заплатить, если пригонять новую машину, купленную в Беларуси. Недавно эта сумма была около 4 тыс. российских рублей, но могли произойти изменения, — рассказали в одном из дилерских центров.

При этом там посоветовали выбрать более удобную схему и оформить новую машину на беларуса: «Гораздо проще поставить машину на гражданина Беларуси. Оформить на него машину на пару дней или на неделю. Просто поставили на учет у нас, въехали в Москву и переоформили машину. Тогда утильсбор платить не нужно. То есть, если есть подходящее лицо в Беларуси, можно с ним обговорить даже небольшую сумму вознаграждения, заплатить за услуги и спокойно переоформить как б/у автомобиль у себя по месту жительства».

Дилер Kia: «Автомобили россиянам не продаем»

Дилеры Kia также заявили, что покупателям из России получить машину не получится. При этом там даже не стали предлагать схемы с оформлением на местных жителей, сославшись на достаточный внутренний спрос.

Сколько придется заплатить при ввозе автомобилей из Беларуси

Эксперт Руслан Кривонос, который специализируется на ввозе и вывозе машин из Беларуси, сообщил, что большинство автопроизводителей и ранее старались разделять зоны продаж машин и регулировать потоки продаж. По его словам, прямого запрета дилеры на продажу машин россиянам не получают, но импортер делать это настоятельно не рекомендует, а сейчас ситуация усложнилась еще больше.

— По моим данным, таких жестких ограничений раньше не было для Lada и Renault. Еще год-полтора назад Lada спокойно продавали без «прокладок», потом начали ставить на учет в Беларуси и заново снимать. Так можно отчитываться перед представительствами, что машина продана на вверенной им территории. При этом ввести в Россию такой автомобиль с ЭПТС всегда проще — в худшем варианте приходилось заплатить утильсбор 3,8 тыс. руб. А, к примеру, Hyundai/Kia всегда старались не продавать автомобили россиянам напрямую», — сказал Кривонос.

Собеседник считает, что такое ограничение нарушает права потребителя и закон о защите прав потребителя: «Покупателю никак не могут отказать в реализации товара, если он, грубо говоря, выставлен на витрине. При этом у нас пока нет такого дефицита машин, как в России. Здесь рынок более чутко реагирует на ценовые изменения».

Опрошенные Autonews.ru юристы из Беларуси, которые специализируются на защите прав потребителей, объяснили: согласно местному закону «О защите прав потребителей» не предусмотрено никаких ограничений по кругу лиц при продаже каких-либо товаров, включая автомобили.

Autonews.ru направил запросы в Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь, в ФАС и нескольким автопроизводителям в России.

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