СМИ: В аэропорту Минска задержали адвоката из Израиля

СМИ: В аэропорту Минска задержали адвоката из Израиля2
- 12.11.2021, 13:05
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Женщине может грозить до пяти лет тюрьмы.
Израильские СМИ сообщают, что в Минском аэропорту задержали израильского адвоката. У женщины нашли 6 грамм марихуаны.
Женщина утверждает, что каннабис ей необходим по медицинским показаниям. В столицу Беларуси она прилетела, чтобы встретиться со своим земляком-бизнесменом, который нанял ее для оказания юридических услуг.
Согласно белорусскому законодательству, женщине может грозить от 3 до 5 лет тюрьмы.