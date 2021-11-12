СМИ: В аэропорту Минска задержали адвоката из Израиля 2 12.11.2021, 13:05

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иллюстрационное фото: МИНСК НОВОСТИ

Женщине может грозить до пяти лет тюрьмы.

Израильские СМИ сообщают, что в Минском аэропорту задержали израильского адвоката. У женщины нашли 6 грамм марихуаны.

Женщина утверждает, что каннабис ей необходим по медицинским показаниям. В столицу Беларуси она прилетела, чтобы встретиться со своим земляком-бизнесменом, который нанял ее для оказания юридических услуг.

Согласно белорусскому законодательству, женщине может грозить от 3 до 5 лет тюрьмы.

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