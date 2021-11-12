На польско-белорусской границе появились всадники в масках3
- 12.11.2021, 13:10
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Видеофакт.
На польско-белорусской границе появились всадники в масках. Как сообщает pap.pl, это патрули польской полиции и территориальной обороны, которые контролируют ситуацию в зоне своей ответственности. Появились первые видеоролики, которые это демонстрируют.
Patrole konne znakomicie spisują się do wsparcia @Straz_Graniczna na kierunku Lubelszczyzny. #Terytorialsi #SilneWsparcie pic.twitter.com/hV5KmiYiue— Terytorialsi - Zawsze gotowi, zawsze blisko! (@terytorialsi) November 11, 2021
Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.