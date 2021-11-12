Названы главные правила питания для здорового сердца 12.11.2021, 13:15

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Правила выделила американская кардиологическая ассоциация.

Американская кардиологическая ассоциация выделила 10 важных особенностей питания, которые помогут сохранить сердце здоровым. Авторы подчеркнули важность общего режима питания, а не отдельных продуктов, пишет Medical Xpress (перевод - healthinfo.ua).

Основное в здоровой диете: баланс, разнообразие, количество и сочетание продуктов и напитков, которые мы потребляем каждый день.

10 принципов, которых стоит придерживаться:

Сбалансируйте питание и количество употребляемых калорий с физической активностью, чтобы поддерживать здоровый вес;

Ешьте много фруктов и овощей, стараясь поддерживать разнообразие;

Выбирайте цельнозерновые продукты;

Включите в рацион источники нежирного белка и продукты с высоким содержанием клетчатки. Подойдут растительные белки (орехи и бобовые), рыба или морепродукты, обезжиренные молочные продукты или варианты с низким содержанием жира, нежирные куски мяса. Следует ограничить употребление красного и переработанного мяса;

Используйте нетропические растительные масла, такие как оливковое или подсолнечное;

По возможности выбирайте продукты с минимальной обработкой;

Сведите к минимуму потребление напитков и продуктов с добавлением сахара;

Выбирайте или готовьте продукты с небольшим количеством соли или без нее;

Ограничьте употребление алкоголя, а если не пьёте, то не начинайте;

Старайтесь следовать этим правилам вне зависимости от того, где вы едите: дома или в ресторане.

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