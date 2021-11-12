Названы главные правила питания для здорового сердца
- 12.11.2021, 13:15
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Правила выделила американская кардиологическая ассоциация.
Американская кардиологическая ассоциация выделила 10 важных особенностей питания, которые помогут сохранить сердце здоровым. Авторы подчеркнули важность общего режима питания, а не отдельных продуктов, пишет Medical Xpress (перевод - healthinfo.ua).
Основное в здоровой диете: баланс, разнообразие, количество и сочетание продуктов и напитков, которые мы потребляем каждый день.
10 принципов, которых стоит придерживаться:
Сбалансируйте питание и количество употребляемых калорий с физической активностью, чтобы поддерживать здоровый вес;
Ешьте много фруктов и овощей, стараясь поддерживать разнообразие;
Выбирайте цельнозерновые продукты;
Включите в рацион источники нежирного белка и продукты с высоким содержанием клетчатки. Подойдут растительные белки (орехи и бобовые), рыба или морепродукты, обезжиренные молочные продукты или варианты с низким содержанием жира, нежирные куски мяса. Следует ограничить употребление красного и переработанного мяса;
Используйте нетропические растительные масла, такие как оливковое или подсолнечное;
По возможности выбирайте продукты с минимальной обработкой;
Сведите к минимуму потребление напитков и продуктов с добавлением сахара;
Выбирайте или готовьте продукты с небольшим количеством соли или без нее;
Ограничьте употребление алкоголя, а если не пьёте, то не начинайте;
Старайтесь следовать этим правилам вне зависимости от того, где вы едите: дома или в ресторане.