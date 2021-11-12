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Названы главные правила питания для здорового сердца

  • 12.11.2021, 13:15
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Названы главные правила питания для здорового сердца

Правила выделила американская кардиологическая ассоциация.

Американская кардиологическая ассоциация выделила 10 важных особенностей питания, которые помогут сохранить сердце здоровым. Авторы подчеркнули важность общего режима питания, а не отдельных продуктов, пишет Medical Xpress (перевод - healthinfo.ua).

Основное в здоровой диете: баланс, разнообразие, количество и сочетание продуктов и напитков, которые мы потребляем каждый день.

10 принципов, которых стоит придерживаться:

Сбалансируйте питание и количество употребляемых калорий с физической активностью, чтобы поддерживать здоровый вес;

Ешьте много фруктов и овощей, стараясь поддерживать разнообразие;

Выбирайте цельнозерновые продукты;

Включите в рацион источники нежирного белка и продукты с высоким содержанием клетчатки. Подойдут растительные белки (орехи и бобовые), рыба или морепродукты, обезжиренные молочные продукты или варианты с низким содержанием жира, нежирные куски мяса. Следует ограничить употребление красного и переработанного мяса;

Используйте нетропические растительные масла, такие как оливковое или подсолнечное;

По возможности выбирайте продукты с минимальной обработкой;

Сведите к минимуму потребление напитков и продуктов с добавлением сахара;

Выбирайте или готовьте продукты с небольшим количеством соли или без нее;

Ограничьте употребление алкоголя, а если не пьёте, то не начинайте;

Старайтесь следовать этим правилам вне зависимости от того, где вы едите: дома или в ресторане.

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