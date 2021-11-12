Эхинацея и кальмар: в России зарегистрировали «БАД против коронавируса» 3 12.11.2021, 13:34

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Странное «средство» разработали в Минобороны РФ.

11 ноября в Минобороны России заявили, что зарегистрировали биологически активную добавку против коронавируса.

Ее разработали ученые 27-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны и назвали «КовБАД», рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов в интервью газете «Красная звезда».

Свидетельство о регистрации они получили в начале ноября.

«Проведенные нами эксперименты показали, что уже на второй день использования «КовБАД» количество вируса в носоглотке снижается в два раза, а на шестой его концентрация сокращается в 16 раз. Как следствие, снижается и воздействие на человеческий организм, болезнь протекает с меньшими осложнениями», — заявил Кириллов.

Кстати, в Минобороны разрабатывают и другие «перспективные образцы» БАДов. Все они состоят, в основном, из экстракта аронии (черноплодной рябины), экстракта эхинацеи, фукоидана (полисахарид, который содержится в бурых водорослях и организме некоторых иглокожих), гидролизата кальмара тихоокеанского и других веществ природного происхождения, которые повышают противовирусную защиту организма.

А 26 октября стало известно, что российская фармкомпания «Генериум» разработала назальную форму вакцины «Спутник V», которую можно будет впрыскивать в нос. Говорят, переносится гораздо мягче внутримышечной прививки.

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