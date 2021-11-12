Синепалый уже путается в показаниях 6 12.11.2021, 13:36

15,188

фото: getty images

У него не осталось на руках ни одного козыря.

- Лукашенко совсем стар. В силу возрастной деменции он забыл, что часть трубы, которая пролегает через Беларусь принадлежит «Газпрому», пишет телеграм-канал «БОР».

Тем не менее, он решил попугать Европу тем, что в ответ на санкции выкрутит на ноль все вентили и останутся все на зиму холодными и голодными.

Президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль напомнил, чтобы это сделать, Лукашенко для начала придется самому прийти на территорию «Газпрома» и отобрать газопровод, на постройку которого было потрачено порядка $7 млрд. Это мы еще не учитываем невыполненных контрактов, за каждым из которых последует круглая неустойка.

Так что, крыть старому маразматику нечем, кроме, конечно же, мигрантов. У него не осталось на руках ни одного козыря. Он проиграл все. Народное неповиновение в данной ситуации — лучшая таблетка для усыпления Таракана.

Остаемся дома. Мы не хотим позориться на всю планету из-за одного старого идиота.

Бастуй, Беларусь.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».