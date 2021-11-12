В третьем квартале ВВП Польши вырос на 5,1% 1 12.11.2021, 13:42

Фото: charter97.org

Польская экономика стремительно развивается.

По оценке Главного статистического управления (GUS) Польши в третьем квартале ВВП Польши по сравнению с аналогичным периодом 2020 года вырос на 5,1%, передает «Польское радио». Этот показатель оказался выше, чем ожидали игроки рынка.

Экономист PKO Bank Polski Урсуля Крыньская заявила, что пятипроцентный рост ВВП - это уровень, на котором польская экономика будет развиваться в ближайшие кварталы.

«По нашей оценке, в конце года мы можем получить даже 5,4%. В последующие годы рост ВВП тоже должен составлять примерно столько же процентов. Если речь идет о структуре роста, о том, что способствует росту польской экономики, то на данный момент у нас нет таких данных. Нужно подождать до конца месяца. Однако мы считаем, что этот рост был сбалансированным. Мы предполагаем, что росло как потребление, так и инвестиции», - сказала она.

Якуб Рыбацкий из Польского экономического института добавил, что уровень отскока инвестиций остается умеренным.

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