В приграничный лагерь возле Кузницы перебросили мигрантов из Африки 5 12.11.2021, 13:51

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Белорусской визы у них нет.

В лагере возле польской границы появились мигранты из Мали (Африка).

Они рассказывают, что хотят попасть во Францию, а сами прибыли из Москвы.

Белорусской визы, по их словам, у них нет, а в лагерь они прибыли, потому что так попасть во Францию дешевле.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

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