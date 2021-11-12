В приграничный лагерь возле Кузницы перебросили мигрантов из Африки

В приграничный лагерь возле Кузницы перебросили мигрантов из Африки5
- 12.11.2021, 13:51
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Белорусской визы у них нет.
В лагере возле польской границы появились мигранты из Мали (Африка).
Они рассказывают, что хотят попасть во Францию, а сами прибыли из Москвы.
Белорусской визы, по их словам, у них нет, а в лагерь они прибыли, потому что так попасть во Францию дешевле.
Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.