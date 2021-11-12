Как почтить память Героя 12.11.2021, 13:56

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Роман Бондаренко

Сегодня в 18:00 присоединитесь к минуте молчания.

Сегодня первая годовщина смерти Романа Бондаренко. Выбирая, как почтить память героя, каждый из нас должен также думать и о том, что он может сделать чтобы этого больше не повторилось никогда. Это — лучший способ противостояния ополоумевшим псам режима Лукашенко, пишет телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР).

Нанести больший удар ему не может никто, кроме нас самих. Именно наше неповиновение выводит его из себя.

Каждый может делать то, что в его силах: носить маску, оставаться дома, устраивать тайные пикеты в узнаваемых местах, оставать символы, символизирующие наше сопротивление, снимать все средства с вкладов. Главное — сопротивляться.

Сегодня, в первую годовщину смерти Романа Бондаренко, почтим его память все вместе, где бы мы ни находились:

В 18:00 присоединитесь к минуте молчания. Остановитесь, отложите дела, остановите машину, выйдите из нее.

В 21:00 зажгите свечи и погасите на время свет в своем доме.

Бастуй, Беларусь! Не дай героям быть забытыми.

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