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На «Нафтане» произошел вопиющий случай

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  • 12.11.2021, 14:01
  • 10,232
На «Нафтане» произошел вопиющий случай
фото: 112.by

Рабочих активно подталкивают к забастовке.

Двух рабочих «Нафтана» наказали за то, что они засняли пожар, пишет новополоцкий сайт «Город 214» со ссылкой на телеграм-канал «Нафтан - Полимир. О главном».

Работники сняли на видео пожар на установке замедленного коксования, который произошел вечером 28 сентября (не первый пожар в этом году).

Итог — рабочих лишили премии на 12 месяцев. Причем издание угрожает, что в следующий раз любителей снимать на телефон просто уволят.

Между тем, телеграм-канал «Внимание, ОАО «Нафтан» обращает внимание на то, что согласно Политике в области охраны труда и сертификату на соответствие ISO 45001, руководство предприятия должно защищать работников от преследования в тех случаях, когда они информируют об инцидентах, опасностях, рисках и возможностях.

А видео пожара — как раз такое информирование. Пожар, кстати, снимали работники МЧС, но пока неизвестно, чтобы кого-то из них за такое наказали.

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