На «Нафтане» произошел вопиющий случай

На «Нафтане» произошел вопиющий случай2
- 12.11.2021, 14:01
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Рабочих активно подталкивают к забастовке.
Двух рабочих «Нафтана» наказали за то, что они засняли пожар, пишет новополоцкий сайт «Город 214» со ссылкой на телеграм-канал «Нафтан - Полимир. О главном».
Работники сняли на видео пожар на установке замедленного коксования, который произошел вечером 28 сентября (не первый пожар в этом году).
Итог — рабочих лишили премии на 12 месяцев. Причем издание угрожает, что в следующий раз любителей снимать на телефон просто уволят.
Между тем, телеграм-канал «Внимание, ОАО «Нафтан» обращает внимание на то, что согласно Политике в области охраны труда и сертификату на соответствие ISO 45001, руководство предприятия должно защищать работников от преследования в тех случаях, когда они информируют об инцидентах, опасностях, рисках и возможностях.
А видео пожара — как раз такое информирование. Пожар, кстати, снимали работники МЧС, но пока неизвестно, чтобы кого-то из них за такое наказали.