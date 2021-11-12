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Прошлое тихо закрыло дверь

  • Телеграм-канал «Серпом По»
  • 12.11.2021, 14:07
  • 4,526
Прошлое тихо закрыло дверь
фото: РБК УКРАИНА

Отшумела, оставив гнилые плоды в опустевших карманах, «русская весна».

Сейм Латвии запретил использование «георгиевской ленты» на публичных мероприятиях. Этот запрет дополняет ограничения на использование нацистской и советской символики.

Последовала дежурная возмущенная реакция российского МИДа, но вряд ли в России эту новость воспримут с большим интересом.

«Георгиевская лента», которую некогда, даже не в связи с праздником Победы, носили многие жители российской столицы, уже несколько лет как потеряла былую популярность. Редко уже, быть может раз в неделю, а то и в две, увидишь знакомые цвета у кого-то на рюкзаке. Перестали носить.

Перефразируя поэта: «Все прошло, как с белых яблонь дым …» Отшумела, оставив гнилые плоды в опустевших карманах, «русская весна» … Будто и не было никогда этого морока.

И никто в России, даже и начальство, не надевали «георгиевские ленты» на повышение пенсионного возраста, на обнуление, как знак борьбы с ковидом (маска на лице, оранжево-черные цвета на грудях). Испарилась лента из победных рядов в эпоху роста цен и бесстрашной борьбы «лидера нации» со стоимостью подсолнечного масла.

Ушла «георгиевская лента» из повседневной российской жизни. Устала страна. Потерялась. Заблудилась. Меняя слова другого поэта: «Нам ничего не осталось, у нас все позади …»

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