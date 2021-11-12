В Кремле резко ответили на заявление Лукашенко о «приостановке» транзита газа в Европу 12.11.2021, 14:11

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Дмитрий Песков

Фото: РИА «Новости»

У Путина заявили, что Россия будет оставаться страной-гарантом энергетической безопасности европейского континента.

Лукашенко не обсуждал и не согласовывал с Кремлем свое заявление по поводу приостановки транзита газа в Европу, сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает ria.ru.

Лукашенко в четверг посоветовал ЕС, прежде чем вводить санкции против Минска, подумать о транзите газа и грузов, идущем через Беларусь.

"Нет", - ответил Песков на вопрос журналиста, обсуждался ли этот вопрос с Кремлем.

"Это заявление Лукашенко. Я хочу все-таки напоминать заявление президента Путина именно о том, что Россия всегда выполняла свои обязательства по контрактам, Россия, собственно, как бы кому это не нравилось, но Россия была, есть и потенциально будет оставаться страной-гарантом энергетической безопасности европейского континента", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как президент РФ Владимир Путин или администрация президента оценивают такие заявления со стороны Лукашенко.

Журналист попросил уточнить, будет ли РФ оставаться гарантом энергетической безопасности европейского континента в независимости от действий белорусской стороны.

"Безусловно", - ответил Песков.

Также журналист спросил, насколько такие заявления удивительны для Кремля или они согласованы. "Нет, они никак не согласованы", - ответил Песков.

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