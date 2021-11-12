закрыть
12 ноября 2021, пятница, 14:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Александра Романовская: Люди, какие вы потрясающие!

1
  • 12.11.2021, 14:18
  • 2,800
Александра Романовская: Люди, какие вы потрясающие!
Александра Романовская

Спортсменка поблагодарила белорусов за поддержку и отзывчивость.

Чемпионка мира по фристайлу Александра Романовская поблагодарила белорусов за поддержку и отзывчивость, сообщает pressball.by.

"Люди, какие вы потрясающие! Спасибо всем огромное за поддержку и отзывчивость! Всем отвечу, всех обнимаю и люблю!", — пообещала спортсменка в инстаграме.

Напомним, что в Минске задержали чемпионку мира по фристайлу Александру Романовскую. Спортсменку оштрафовали на 90 базовых величин.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

День сослагательного наклонения
День сослагательного наклонения Ирина Халип
Лидер венесуэльской оппозиции — белорусам: Протестуем, пока не наступит свобода
Лидер венесуэльской оппозиции — белорусам: Протестуем, пока не наступит свобода
Достаточно быть мужчиной и любить Беларусь
Достаточно быть мужчиной и любить Беларусь Наталья Радина
Дом. Улица. Победа
Дом. Улица. Победа Ирина Халип