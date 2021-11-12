Александра Романовская: Люди, какие вы потрясающие! 1 12.11.2021, 14:18

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Александра Романовская

Спортсменка поблагодарила белорусов за поддержку и отзывчивость.

Чемпионка мира по фристайлу Александра Романовская поблагодарила белорусов за поддержку и отзывчивость, сообщает pressball.by.

"Люди, какие вы потрясающие! Спасибо всем огромное за поддержку и отзывчивость! Всем отвечу, всех обнимаю и люблю!", — пообещала спортсменка в инстаграме.

Напомним, что в Минске задержали чемпионку мира по фристайлу Александру Романовскую. Спортсменку оштрафовали на 90 базовых величин.

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