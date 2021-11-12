Топ-8 самых дорогих однокомнатных квартир, которые можно купить в Минске 12.11.2021, 14:25

фото: realt.by

Цена стартует от 185 тысяч долларов.

Zerkalo.io решил посмотреть на очень дорогие однокомнатные квартиры. Журналисты нашли восемь и показывают их по возрастанию цены.

С красивым видом и без мебели

Квартира с окнами в пол и панорамными видами находится по адресу ул. Макаенка 12/А. Там нет мебели, но зато установлены двери и тонированные окна. На полу выложен паркет, а полы в прихожей, гостиной, туалете и ванной комнате облицованы керамогранитной плиткой с подогревом. И, если верить объявлению, ремонт владелец квартиры делал, используя дорогие материалы.

На одной из стен есть большой пейзажный рисунок, а в придачу к квартире предлагают подробный дизайн-проект. Метраж большой — 83.3 квадрата. Все это обойдется новым хозяевам в 450 475 рублей, или 185 000 долларов.

В серых цветах и со свободной планировкой

За квартиру-студию в 68,6 квадратов на улице Ратомская, 26 просят 482 130 рублей, или 198 000 долларов. Здесь выполнен дизайнерский ремонт: вся квартира — в серых тонах, разбавленных бордовым цветом и деревянными деталями. К тому же несмотря на лишь одну комнату, квартира разделена на зоны: отдельно гостиная, отдельно небольшая спальня.

Квартира полностью меблирована: есть холодильник, телевизоры, стиральная и посудомоечная машины, микроволновка, бойлер, кондиционеры. Сантехника и плитка, использованные при ремонте, производства Испании. К тому же по всей квартире есть подогрев полов.

С просторной лоджией и в самом центре

У этой квартиры интересная планировка: в распоряжении нового владельца будет полукруглая лоджия и большая совмещенная с кухней гостиная. Здесь пространство тоже разделили на зоны: двуспальная кропать как бы спрятана в пространство между двумя стенами.

В квартире светлый интерьер, необходимая мебель, много подсветки, а плитка в прихожей и ванной стилизована под мрамор. К тому же здесь есть система управления освещением и электроснабжением и система климат-контроля (отопительное оборудование, вентиляция и кондиционирование, система отображения метеоинформации).

За эту однушку на 52 квадрата по адресу Сторожовская, 6 хотят (всего-то) 506 353 рублей, или 207 948 долларов.

Квартира, «аналогов которой нет в республике»

Ну, по крайней мере, так написано в объявлении. Еще владельцы студии на проспекте Победителей, 27 обещают полностью дизайнерский ремонт, мебель и сантехнику, «сделанную руками мировых мастеров, мировых брендов и под индивидуальный заказ из качественных материалов и по дизайн-проекту». Например, как написано дальше, дизайнерская плитка в квартире вылеплена руками мастера.

Здесь кухня совмещена с гостиной, есть вся нужная бытовая техника, импортная сантехника, бойлер, теплые полы, остекленный «во французском стиле» балкон. Ремонт сделан в спокойных цветах. Чтобы стать хозяевами такой квартиры (49,8 квадратов), придется отдать 560 050 рублей, или 230 000 долларов — 4618 USD/м²!

Просторная и наполняющая «эмоциями гармонии и престижа»

Светлая однушка с окнами на всю стену находится в Центральном районе, на улице Ратомская, 32. Просят за нее столько же, сколько и за предыдущую квартиру — 560 050 рублей, или 230 000 долларов. Но метраж тут побольше — 81,9 м².

В студии длинная прихожая, кухня совмещена с гостиной, а спальня отделяется от остального пространства плотной шторой. Квартира оборудована мебелью и бытовой техникой (итальянской, как утверждает владелец), а все пространство «наполнено светом и комфортом».

Роскошная с шикарной люстрой

Еще одна квартира (73.7 м²) по адресу Сторожовская, 6, но уже немножечко дороже — эта однушка стоит 701 105 рублей или 287 928 долларов.

Ремонт тут выглядит более шикарным: отделка мрамором в ванной, кованная люстра, бежево-золотистые цвета. Спальня отделяется от остальной квартиры не только перегородками, но и цветом: на стенах обои с синим узором.

В квартире есть вся мебель и те же «умные» системы, что и в другой по этому адресу: управления освещением и электроснабжением и климат-контроля.

Без отделки и на 100 м2

Просторная однокомнатная квартира на 24-м этаже по адресу Макаенка, 12/К.

Несмотря на отсутствие отделки, две лоджии в квартире застеклены, а из них открывается красивый вид на парк Челюскинцев.

За такую жилплощадь владельцы хотят 767 025 рублей, или 315 000 долларов. Стены новые жильцы смогут достроить сами.

Гвоздь программы: однушка без отделки за 1,4 млн рублей

Площадь этой однушки (но, скорее, заготовки под многокомнатную квартиру) на Победителей просп., 135/А — 203 м2, а стоит она 1 339 250 рублей, или 550 000 долларов. Планировка свободная — за эти деньги новый владелец получит просторное двухэтажное жилье без внутренних стен и перегородок.

В квартире установлены панорамные окна, из которых открывается впечатляющий вид на Дроздовское водохранилище.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».