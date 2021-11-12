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Видеофакт: После неудачного прорыва границы мигранты пошли вдоль «забора» по белорусской территории

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  • 12.11.2021, 14:47
  • 8,188
Видеофакт: После неудачного прорыва границы мигранты пошли вдоль «забора» по белорусской территории

Польские пограничники смогли остановить очередную масштабную провокацию.

Сегодня польское Минобороны сообщало о попытке прорыва большой группы иностранцев через пограничный переход в Кузнице.

Мигранты прошли белорусскую часть кордона, но попасть на территорию Польши им помешали армия, погранслужба и полиция.

Тогда часть мигрантов пошла вдоль «забора».

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

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