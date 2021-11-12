Видеофакт: После неудачного прорыва границы мигранты пошли вдоль «забора» по белорусской территории

Видеофакт: После неудачного прорыва границы мигранты пошли вдоль «забора» по белорусской территории8
- 12.11.2021, 14:47
- 8,188
Польские пограничники смогли остановить очередную масштабную провокацию.
Сегодня польское Минобороны сообщало о попытке прорыва большой группы иностранцев через пограничный переход в Кузнице.
Мигранты прошли белорусскую часть кордона, но попасть на территорию Польши им помешали армия, погранслужба и полиция.
Тогда часть мигрантов пошла вдоль «забора».
Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.