Видеофакт: После неудачного прорыва границы мигранты пошли вдоль «забора» по белорусской территории 8 12.11.2021, 14:47

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Польские пограничники смогли остановить очередную масштабную провокацию.

Сегодня польское Минобороны сообщало о попытке прорыва большой группы иностранцев через пограничный переход в Кузнице.

Мигранты прошли белорусскую часть кордона, но попасть на территорию Польши им помешали армия, погранслужба и полиция.

Тогда часть мигрантов пошла вдоль «забора».

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

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