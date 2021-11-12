закрыть
12 ноября 2021, пятница, 18:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Эх, не тем Путин занимается!

6
  • Телеграм-канал «Серпом По»
  • 12.11.2021, 14:58
  • 9,644
Эх, не тем Путин занимается!

Брал бы пример с товарища Си Цзиньпина.

Эх, не тем Путин занимается! Запрещает лидерам автономных республик тоже называться президентами. Подумаешь, великий титул! В стране, где начальник любой захудалой компанейки – президент.

Брал бы пример с товарища Си Цзиньпина. 6-й пленум ЦК Компартии Китая 19-го созыва официально титуловал его Народным лидером и Кормчим!

Си сравнялся с самим Мао. Тот – Великий кормчий, а Си в чем-то даже круче – «Кормчий китайского возрождения». Каково? Make China great again!

А Путина даже самые преданные холуи кличут всего-то Начальником…

Телеграм-канал «Серпом По»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

День сослагательного наклонения
День сослагательного наклонения Ирина Халип
Лидер венесуэльской оппозиции — белорусам: Протестуем, пока не наступит свобода
Лидер венесуэльской оппозиции — белорусам: Протестуем, пока не наступит свобода
Достаточно быть мужчиной и любить Беларусь
Достаточно быть мужчиной и любить Беларусь Наталья Радина
Дом. Улица. Победа
Дом. Улица. Победа Ирина Халип