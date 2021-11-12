Эх, не тем Путин занимается! 6 Телеграм-канал «Серпом По»

12.11.2021, 14:58

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Брал бы пример с товарища Си Цзиньпина.

Эх, не тем Путин занимается! Запрещает лидерам автономных республик тоже называться президентами. Подумаешь, великий титул! В стране, где начальник любой захудалой компанейки – президент.

Брал бы пример с товарища Си Цзиньпина. 6-й пленум ЦК Компартии Китая 19-го созыва официально титуловал его Народным лидером и Кормчим!

Си сравнялся с самим Мао. Тот – Великий кормчий, а Си в чем-то даже круче – «Кормчий китайского возрождения». Каково? Make China great again!

А Путина даже самые преданные холуи кличут всего-то Начальником…

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