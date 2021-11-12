«Иракские авиалинии» и Turkish Airlines прекращают полеты в Минск

«Иракские авиалинии» и Turkish Airlines прекращают полеты в Минск6
- 12.11.2021, 15:03
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Международная ассоциация воздушного транспорта заверила ЕС в готовности противодействовать доставке мигрантов в Беларусь.
«Иракские авиалинии» пока не будут летать в Минск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Еврокомиссию.
Кроме того, авиакомпания Turkish Airlines прекратила продажу билетов в один конец в Беларусь. Ранее турецкий авиаперевозчик подтвердил, что на рейсы в Минск не будут пускать граждан Ирака, Йемена и Сирии.
Исключение — только для дипломатических паспортов.
Авиакомпания «Белавиа» также заявила, что с 12 ноября перестала принимать на рейсы в Минск из Стамбула граждан Ирака, Сирии и Йемена. Белорусский авиаперевозчик подчинился требованию компетентных органов Турции, сказано на официальном сайте «Белавиа».
Кроме того, Международная ассоциация воздушного транспорта заверила ЕС в готовности противодействовать доставке мигрантов в Минск.
Новости от авиакомпаний поступают на фоне миграционного кризиса на белорусско-польской границе и решение ЕС о введении санкций против занимающихся перевозкой мигрантов кампаний.