«Иракские авиалинии» и Turkish Airlines прекращают полеты в Минск 6 12.11.2021, 15:03

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Международная ассоциация воздушного транспорта заверила ЕС в готовности противодействовать доставке мигрантов в Беларусь.

«Иракские авиалинии» пока не будут летать в Минск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Еврокомиссию.

Кроме того, авиакомпания Turkish Airlines прекратила продажу билетов в один конец в Беларусь. Ранее турецкий авиаперевозчик подтвердил, что на рейсы в Минск не будут пускать граждан Ирака, Йемена и Сирии.

Исключение — только для дипломатических паспортов.

Авиакомпания «Белавиа» также заявила, что с 12 ноября перестала принимать на рейсы в Минск из Стамбула граждан Ирака, Сирии и Йемена. Белорусский авиаперевозчик подчинился требованию компетентных органов Турции, сказано на официальном сайте «Белавиа».

Кроме того, Международная ассоциация воздушного транспорта заверила ЕС в готовности противодействовать доставке мигрантов в Минск.

Новости от авиакомпаний поступают на фоне миграционного кризиса на белорусско-польской границе и решение ЕС о введении санкций против занимающихся перевозкой мигрантов кампаний.

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