«Иногда мне кажется, что Рома нам помогает, потому что точно знает, что мы победим» 2 12.11.2021, 15:09

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Роман Бондаренко

Сестра Романа Бондаренко рассказала, как прошел год без Героя Беларуси.

Год назад, 12 ноября, погиб 31-летний Роман Бондаренко, минчанин, жестоко избитый неизвестными в масках в своем дворе на "Площади перемен" после попытки заговорить с людьми, снимавшими с забора бело-красные ленты. Его гибель шокировала белорусов. Но обстоятельства его смерти так и не расследованы. Более того, прокуратура приостановила уголовное дело по факту его гибели.

Специально для рубрики DW "Беларусь. Перспективы" двоюродная сестра Романа Ольга Кучеренко написала колонку о том, каким был для его семьи этот год - без Романа и без надежды на справедливость:

— Прошел год, как мгновение… Иногда мне кажется, что это было вчера, вчера умер Рома. Но мы с мамой Ромы уже год пытаемся принять и понять, что его нет. Пытаемся найти правду и добиться справедливости, стучимся во все двери и открываем свои для тех, кто готов нам чем-нибудь помочь.

Как погиб Роман Бондаренко

Утром 12 ноября 2020 года я проснулась и прочитала в месcенджере сообщение от тети, что Рому избили и сейчас он в реанимации в нейрохирургии в тяжелом состоянии. Накануне, 11 ноября, вечером, во двор на детскую площадку, именуемую в народе "Площадь перемен", пришла группа неизвестных лиц. Там же по стечению обстоятельств оказался мой брат, который, как и любой другой гражданин Беларуси, был неравнодушен к тому, что происходит в стране. Не представляясь, не предъявляя никаких документов, притом доказывая на повышенных тонах, что это их двор и им не нравится то, что на трансформаторной будке нарисованы "диджеи перемен", а на заборе висят бело-красные ленты, эти люди почему-то решили показательно похитить Рому на глазах у соседей.

Звучит нелепо и смешно, и одновременно грустно. Но, к сожалению, это реальность Беларуси. Одна большая часть людей в Беларуси, вешая ленты красного и белого цвета, этим пытается показать свое несогласие с тем, что происходит в стране, что их голос на выборах украли и власти их обманывают, а другая мизерная и вооруженная часть людей ходит и срывает эти ленточки, бьет за них, сажает в тюрьмы и убивает мирных граждан. И даже, в общем-то, если логически подумать, то вполне справедливое негодование. Кому-то нравится, кому-то нет. Они высказали свое недовольство. И все. Но не в этот вечер. Рома не участвовал с ними в стычке, не пытался отстаивать свою точку зрения. А просто сидел в стороне и наблюдал за происходящим. И, видимо, не вовремя сказал одну-единственную фразу в духе, что тут все понятно, пойдемте отсюда - и эта фраза была роковой. Больше Рому в сознании не видел никто.

Рома умер 12 ноября в 19:10. В промежутке между тем, как его похитили, и тем, как он оказался в больнице на операционном столе в состоянии комы, его жестоко били по голове до отека мозга. Его ударили головой об асфальт, держа за ноги, перед погрузкой в бус, привезли в РУВД, сказав, что он пьян, тем самым сбив с толку милицию, из-за чего ему долго не оказывали помощь. Когда мама беседовала с врачами, то они отметили, что если бы его привезли раньше, то был бы шанс спасти. Но Рома умер…

Год без брата, сына, внука и племянника

Если проанализировать все, что нам пришлось пережить, и в целом ситуацию, то она лишена адекватности и логики. И тебе даже не придет в голову, что такое может произойти. Моего брата больше нет, нет любимого сына, внука, племянника. Вот он был. Я всегда могла обратиться к нему за помощью, просто написать, поздравить с праздником, обсудить очередные новости или его новую нарисованную работу. А вот его нет. И нет ничего, что было раньше…

С таким состоянием души я проживаю этот год. Каждый день, каждую секунду, любую ситуацию своей жизни я пропускаю через мысли о Роме. Мы были очень близки с самого детства. Наши семьи были настолько дружны, что мы ездили вместе в походы, ходили в театры, проводили практически все время вместе тогда, когда тетя Лена с Ромой приезжали на целое лето в Минск из Нижневартовска, где они прожили 12 лет. Когда семья решила перебраться обратно в Минск, то Рома жил у нас дома и учился в колледже, мои родители заменили ему родителей, потому что тете Лене и дяде Игорю нужно было в России еще уладить различные юридические вопросы по переезду…

Рома был настолько хорошо воспитанным и интеллигентным человеком, что когда я услышала с экрана телевизора из уст Лукашенко, что он якобы был пьян, мне хотелось разбить телевизор. Это настолько абсурдно звучало, как если б мне сказали, что за бело-красные ленточки разрешено убивать у нас в стране.

O лжи на госТВ и поисках правды о смерти Романа

Я даже на секунду не могу ощутить и представить ту боль, которую испытала тетя Лена находясь в этом кошмаре. Она потом говорила, что у нее на многое открылись глаза после того, как нам целую неделю не отдавали Ромино тело для захоронения, когда нам отказали в услуге аренды ритуального зала, а моей маме прямым текстом "люди сверху" сказали, что похороны не должны состояться в выходные. За нами следили круглосуточно, где бы мы не находились, большое количество людей и машин. Притом что в Генпрокуратуре, когда тетя Лена спросила, что это такое, ее назвали мнительной. Но личные телефонные звонки нашей семьи, предоставленные на госТВ, и разговоры, перевернутые таким образом, что якобы это мы не хотим забирать тело, а не они нам его не отдают, - это уже домыслами назвать они не могли.

Но зато смогли в очередной раз прислать отказ в возбуждении уголовного дела на журналиста, который эту всю историю выдумал и выпустил передачу. Невозможно сказать, сколько отказов на заявления и ходатайства получила тетя Лена в течение этого года, потому что их было очень много. Например, она до сих пор не ознакомилась с результатами судебно-медицинской экспертизы тела.

25 февраля 2021 года все-таки решили возбудить уголовное дело, что вызвало большой резонанс в обществе и в СМИ, и дало маленькую надежду на справедливость, но…

Уже 26 февраля начинался суд над журналисткой и врачом, которые с нашего разрешения, сообщили общественности информацию о том, что Рома не был пьян и что в крови у него было ноль промилле. И ввиду того, что их дело пересекается с Роминым делом, то суд сделали закрытым. В сентябре уголовное дело приостановили. Тут меня не удивили, а мама Ромы, конечно, восприняла тяжело эту новость, потому что столько нервов и сил потрачено, и опять откатились назад.

Вот такими событиями мы живем весь год. Но мы верим в справедливость и в то, что закон и правда возьмут верх. Даже сама не знаю, откуда у нас столько веры и оптимизма. Иногда мне кажется, что Рома нам помогает, потому что он-то точно знает, что мы победим.

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