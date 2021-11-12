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«Иногда мне кажется, что Рома нам помогает, потому что точно знает, что мы победим»

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  • 12.11.2021, 15:09
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«Иногда мне кажется, что Рома нам помогает, потому что точно знает, что мы победим»
Роман Бондаренко

Сестра Романа Бондаренко рассказала, как прошел год без Героя Беларуси.

Год назад, 12 ноября, погиб 31-летний Роман Бондаренко, минчанин, жестоко избитый неизвестными в масках в своем дворе на "Площади перемен" после попытки заговорить с людьми, снимавшими с забора бело-красные ленты. Его гибель шокировала белорусов. Но обстоятельства его смерти так и не расследованы. Более того, прокуратура приостановила уголовное дело по факту его гибели.

Специально для рубрики DW "Беларусь. Перспективы" двоюродная сестра Романа Ольга Кучеренко написала колонку о том, каким был для его семьи этот год - без Романа и без надежды на справедливость:

— Прошел год, как мгновение… Иногда мне кажется, что это было вчера, вчера умер Рома. Но мы с мамой Ромы уже год пытаемся принять и понять, что его нет. Пытаемся найти правду и добиться справедливости, стучимся во все двери и открываем свои для тех, кто готов нам чем-нибудь помочь.

Как погиб Роман Бондаренко

Утром 12 ноября 2020 года я проснулась и прочитала в месcенджере сообщение от тети, что Рому избили и сейчас он в реанимации в нейрохирургии в тяжелом состоянии. Накануне, 11 ноября, вечером, во двор на детскую площадку, именуемую в народе "Площадь перемен", пришла группа неизвестных лиц. Там же по стечению обстоятельств оказался мой брат, который, как и любой другой гражданин Беларуси, был неравнодушен к тому, что происходит в стране. Не представляясь, не предъявляя никаких документов, притом доказывая на повышенных тонах, что это их двор и им не нравится то, что на трансформаторной будке нарисованы "диджеи перемен", а на заборе висят бело-красные ленты, эти люди почему-то решили показательно похитить Рому на глазах у соседей.

Звучит нелепо и смешно, и одновременно грустно. Но, к сожалению, это реальность Беларуси. Одна большая часть людей в Беларуси, вешая ленты красного и белого цвета, этим пытается показать свое несогласие с тем, что происходит в стране, что их голос на выборах украли и власти их обманывают, а другая мизерная и вооруженная часть людей ходит и срывает эти ленточки, бьет за них, сажает в тюрьмы и убивает мирных граждан. И даже, в общем-то, если логически подумать, то вполне справедливое негодование. Кому-то нравится, кому-то нет. Они высказали свое недовольство. И все. Но не в этот вечер. Рома не участвовал с ними в стычке, не пытался отстаивать свою точку зрения. А просто сидел в стороне и наблюдал за происходящим. И, видимо, не вовремя сказал одну-единственную фразу в духе, что тут все понятно, пойдемте отсюда - и эта фраза была роковой. Больше Рому в сознании не видел никто.

Рома умер 12 ноября в 19:10. В промежутке между тем, как его похитили, и тем, как он оказался в больнице на операционном столе в состоянии комы, его жестоко били по голове до отека мозга. Его ударили головой об асфальт, держа за ноги, перед погрузкой в бус, привезли в РУВД, сказав, что он пьян, тем самым сбив с толку милицию, из-за чего ему долго не оказывали помощь. Когда мама беседовала с врачами, то они отметили, что если бы его привезли раньше, то был бы шанс спасти. Но Рома умер…

Год без брата, сына, внука и племянника

Если проанализировать все, что нам пришлось пережить, и в целом ситуацию, то она лишена адекватности и логики. И тебе даже не придет в голову, что такое может произойти. Моего брата больше нет, нет любимого сына, внука, племянника. Вот он был. Я всегда могла обратиться к нему за помощью, просто написать, поздравить с праздником, обсудить очередные новости или его новую нарисованную работу. А вот его нет. И нет ничего, что было раньше…

С таким состоянием души я проживаю этот год. Каждый день, каждую секунду, любую ситуацию своей жизни я пропускаю через мысли о Роме. Мы были очень близки с самого детства. Наши семьи были настолько дружны, что мы ездили вместе в походы, ходили в театры, проводили практически все время вместе тогда, когда тетя Лена с Ромой приезжали на целое лето в Минск из Нижневартовска, где они прожили 12 лет. Когда семья решила перебраться обратно в Минск, то Рома жил у нас дома и учился в колледже, мои родители заменили ему родителей, потому что тете Лене и дяде Игорю нужно было в России еще уладить различные юридические вопросы по переезду…

Рома был настолько хорошо воспитанным и интеллигентным человеком, что когда я услышала с экрана телевизора из уст Лукашенко, что он якобы был пьян, мне хотелось разбить телевизор. Это настолько абсурдно звучало, как если б мне сказали, что за бело-красные ленточки разрешено убивать у нас в стране.

O лжи на госТВ и поисках правды о смерти Романа

Я даже на секунду не могу ощутить и представить ту боль, которую испытала тетя Лена находясь в этом кошмаре. Она потом говорила, что у нее на многое открылись глаза после того, как нам целую неделю не отдавали Ромино тело для захоронения, когда нам отказали в услуге аренды ритуального зала, а моей маме прямым текстом "люди сверху" сказали, что похороны не должны состояться в выходные. За нами следили круглосуточно, где бы мы не находились, большое количество людей и машин. Притом что в Генпрокуратуре, когда тетя Лена спросила, что это такое, ее назвали мнительной. Но личные телефонные звонки нашей семьи, предоставленные на госТВ, и разговоры, перевернутые таким образом, что якобы это мы не хотим забирать тело, а не они нам его не отдают, - это уже домыслами назвать они не могли.

Но зато смогли в очередной раз прислать отказ в возбуждении уголовного дела на журналиста, который эту всю историю выдумал и выпустил передачу. Невозможно сказать, сколько отказов на заявления и ходатайства получила тетя Лена в течение этого года, потому что их было очень много. Например, она до сих пор не ознакомилась с результатами судебно-медицинской экспертизы тела.

25 февраля 2021 года все-таки решили возбудить уголовное дело, что вызвало большой резонанс в обществе и в СМИ, и дало маленькую надежду на справедливость, но…

Уже 26 февраля начинался суд над журналисткой и врачом, которые с нашего разрешения, сообщили общественности информацию о том, что Рома не был пьян и что в крови у него было ноль промилле. И ввиду того, что их дело пересекается с Роминым делом, то суд сделали закрытым. В сентябре уголовное дело приостановили. Тут меня не удивили, а мама Ромы, конечно, восприняла тяжело эту новость, потому что столько нервов и сил потрачено, и опять откатились назад.

Вот такими событиями мы живем весь год. Но мы верим в справедливость и в то, что закон и правда возьмут верх. Даже сама не знаю, откуда у нас столько веры и оптимизма. Иногда мне кажется, что Рома нам помогает, потому что он-то точно знает, что мы победим.

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