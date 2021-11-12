«Когда закончится больничный, на работу я ни ногой!» 1 12.11.2021, 16:43

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История семьи, заболевшей коронавирусом.

Один из подписчиков рассказал свою историю телеграм-каналу «БОР»:

— Я хотел бы поделиться своей историей, которая, может быть, поможет кому-то из белорусов сделать правильный выбор. Работаю на небольшом госпредприятии. На работу добираюсь общественным транспортом, маску не носил, не хотел выделяться из толпы. Про политику вслух ни с кем не говорил, боялся, но это все в прошлом. Решение все поменять ко мне пришло неожиданно, но оно единственно верное. То ли по пути на работу, то ли на самой работе серьезно заболел, возможно, коронавирус. Кто мне об этом скажет? Тест даже не отправляли сделать. В больницу не положили, не было мест, отправили домой.

Тут и случился переломный момент: я заразил всю свою семью: жену и двух детей. Жена — самая стойкая, а у меня и детей безумная ломота в теле и кашель такой, что спать не может никто. Вот как только мои дети серьезно заболели, мое сердце начало обливаться кровью. Заразил их я, мучаются они из-за меня, хотя и пытаются меня подбодрить, мол, все хорошо.

Каждый родитель знает, что нет ничего хуже, чем болезнь ребенка. Ты готов буквально на все, когда видишь как твой сын, который похож на ураган, в котором живет огонь, лежит на кровати и не хочет шевелиться, он даже пить не хочет. Дети стали буквально ручными, им настолько плохо, что кочуют с рук на руки.

Белорусы, братья и сёстры, только в наших руках будущее наших детей, только от каждого нашего действия или бездействия зависит их здоровье, благосостояние и перспективы. С нынешним режимом перспектив ни у кого нет. Я остаюсь дома.

Когда закончится у меня больничный, на работу я ни ногой! Я сделал выбор, мне не будет стыдно, спустя время я буду рассказывать своим малышам, что бился за их свободу и права. И пусть кто-то посчитает это смешным, мол, как это можно сражаться ничего не делая. Мне все равно, потому что остаться дома — это уже большой шаг, а ничего не делают только те, кто ходит на работу и прячет голову в песок. Мне жаль таких людей, вы просто еще не перестали трусить. Но час, когда храбрость возьмет свое, настанет очень скоро.

Оставайтесь дома.

Бастуй, Беларусь.

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