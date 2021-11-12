СБУ не пустила в воздушное пространство Украины самолет подозреваемого в госизмене депутата 3 12.11.2021, 15:29

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иллюстрационное фото

Ранее он сбежал из страны на борту, связанным с лукашенковским олигархом Воробьем.

Самолет с измененным бортовым номером депутата, подозреваемого в госизмене, не пустили в украинское небо. Воздушное судно направлялось из Европы в РФ.

Служба безопасности Украины и Украэрорух заблокировали попытку использования воздушного пространства Украины бизнес-джетом подсанкционного народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Как удалось установить СБУ, злоумышленники хотели вывести самолет из-под санкций СНБО. Для этого они сменили бортовой номер одного из пяти подсанкционных самолетов: из Т7BRG перерегистрировали на T7GIV", - говорится в сообщении.

В среду, 10 ноября, самолет с новым номером хотел пересечь воздушное пространство Украины и попасть с территории ЕС в Россию. Однако СБУ совместно с Украэрорухом и Госавиаслужбой Украины запретили транзит воздушного судна.

Напомним, в начале 2021 года по представлению СБУ СНБО ввел санкции в отношении оператора воздушных судов JET4U и компаний - владельцев бизнес-джетов, которыми одиозные украинские политики в нарушение законодательства летали в РФ.

Ранее сообщалось, что СНБО ввел санкции против новых владельцев самолетов за полеты в Россию. Ранее эти лайнеры обслуживал молдавский оператор чартерных рейсов JET4U. Ими пользовались нардепы от ОПЗЖ Виктор Медведчук и Тарас Козак.

До этого секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что санкции введены против самолетов, которые на сегодня эксплуатируются в США.

В феврале стало известно, что JET4U предоставляла самолеты Медведчуку и Козаку для полетов в Россию.

Тогда же стало известно, что Тарас Козак покинул Украину 24 февраля на самолете, которым пользуется белорусский олигарх Николай Воробей.

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