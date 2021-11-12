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«Я дома!»: минская «Юбилейка» провела акцию в поддержку забастовки

  • 12.11.2021, 15:36
  • 2,436
«Я дома!»: минская «Юбилейка» провела акцию в поддержку забастовки
фото: ТАСС

Фотофакт.

Минская «Юбилейка» в поддержку общенациональной стачки, сообщает «Наша хваля».

«Юбилейка» остается дома!», — заявили участники акции.

Напомним, лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский заявил о начале забастовки 1 ноября.

Белорусы с 1 ноября начали оставаться дома и выкладывать в Сети фото о своем присоединении к общенациональной забастовке.

С первых дней забастовки в Беларуси на работу на разных предприятиях не выходит от 10% до 30% рабочих. По разным причинам дома остается около миллиона работников из 4,2 миллионов зарегистрированных в Беларуси.

4 ноября самозванец Лукашенко подписал «союзные программы» с Россией.

«Белорусское объединение рабочих» призвало всех белорусов встать на защиту нашей Родины и присоединиться к общенациональной забастовке.

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