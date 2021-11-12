«Я дома!»: минская «Юбилейка» провела акцию в поддержку забастовки
- 12.11.2021, 15:36
- 2,436
Фотофакт.
Минская «Юбилейка» в поддержку общенациональной стачки, сообщает «Наша хваля».
«Юбилейка» остается дома!», — заявили участники акции.
Напомним, лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский заявил о начале забастовки 1 ноября.
Белорусы с 1 ноября начали оставаться дома и выкладывать в Сети фото о своем присоединении к общенациональной забастовке.
С первых дней забастовки в Беларуси на работу на разных предприятиях не выходит от 10% до 30% рабочих. По разным причинам дома остается около миллиона работников из 4,2 миллионов зарегистрированных в Беларуси.
4 ноября самозванец Лукашенко подписал «союзные программы» с Россией.
«Белорусское объединение рабочих» призвало всех белорусов встать на защиту нашей Родины и присоединиться к общенациональной забастовке.