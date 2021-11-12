Медики назвали 10 продуктов, в которых больше всего скрытого сахара и соли 3 12.11.2021, 15:43

10,038

За их количеством в рационе нужно следить.

Самое простое, что можно сделать для перехода к здоровому питанию – следить за количеством потребляемого сахара и соли. Причем важно не только класть меньше в блюда и напитки, но и обращать внимание на скрытые соль и сахар.

Медики рассказываем, в каких продуктах их больше всего и с чем стоит быть внимательнее, пишет healthinfo.ua.

Протеиновые батончики

Полагаете, это простой способ быстро восполнить дефицит белка, утолить голод и зарядиться энергией? Внимательно читайте состав: во многих из них сахара больше, чем собственно протеина. Отдельные экземпляры могут содержать до 30 граммов сахара – практически суточная норма!

Йогурт с наполнителем

Йогурт – прекрасный продукт для завтрака и почти идеальный перекус... Но только в том случае, если в нем нет ничего, кроме собственно йогурта. Готовые стаканчики с наполнителем из фруктов или ягод могут содержать до шести чайных ложечек сахара – это слишком много и для взрослых, и для детей.

Вяленая клюква

Очень полезная ягода, которую можно есть в свежем виде – или добавлять в сушеном к утренней каше, выпечке или в йогурт. Но прежде чем покупать, уточните, не использовался ли при изготовлении сахарный сироп: дело в том, что клюква – терпкая ягода, и многие производители стараются скомпенсировать кисловатый вкус с помощью сиропа. А мы получаем до 30 граммов сахара из каждой порции ягод. Непростительно много.

Виноградный сок

Строго говоря, фруктовые соки вообще стоит пить в исключительных случаях: в них нет клетчатки, которая контролирует процесс всасывания глюкозы, из-за чего после каждого стакана сока мы получаем настоящий инсулиновый укол. Но виноградный сок, пожалуй, самый опасный: в обыкновенном стакане содержится 36 граммов сахара – слишком много.

Обезжиренные молочные продукты

Если вы женщина и особенно если вы старше 40 лет, вам стоит вовсе отказаться от продуктов из обезжиренного молока: чем старше мы становимся, тем сильнее нам нужен кальций, а он (а также витамин D), которого также много в молочных продуктах, не усваивается без достаточного количества жира. Нужны дополнительные аргументы? Практически все продукты, «свободные» от жира, перенасыщены сахаром – для усиления вкуса.

Творог

Отличный продукт, который полезен в любом возрасте – и особенно после 45 лет, когда кальций буквально «вымывается» из организма (особенно это актуально, к сожалению, для женщин, проходящих через менопаузу). Порция творога в день поможет закрыть дефицит белка, кальция и молочного жира – это хорошо. А еще творог – один из чемпионов среди продуктов по содержанию натрия. И об этом стоит помнить, составляя рацион. И либо уменьшить количество соли в других блюдах, либо заменить творог, к примеру, греческим йогуртом – в нем столько же белка и кальция, а еще есть полезный витамин D и пробиотики, очень полезные для здоровья кишечника.

Каши быстрого приготовления

Строго говоря, эти каши – аварийный выход, к которому стоит прибегать только в самых крайних случаях: например, в поездках или походах. Как правило, хлопья почти полностью очищены от полезной клетчатки и по сути являются быстрыми углеводами, единственная польза которых – вязкая консистенция, смягчающая стенки желудка. Но есть и еще один повод есть растворимые «быстрокаши» как можно реже: в одной порции стандартной растворимой овсянки может содержаться до 200 мг натрия – тогда как в обычных хлопьях его нет вовсе. Так что не поддавайтесь, не ленитесь и варите себе настоящую кашу – один из самых полезных завтраков!

Печенье

Когда речь заходит о вреде мучных продуктов, первыми вспоминаются тот самый добавленный сахар и быстрые углеводы. Но во многих мучных сладостях содержится довольно много натрия, который незаметен и потому особенно опасен: мы просто не учитываем его и в итоге «накапливаем» излишек соли в организме. Помните об этом, когда рука потянется за очередной порцией печенья, пусть даже «здорового»!

Консервированные овощи

Речь идет не только о маринованных огурцах или помидорах – к высокому содержанию соли в этих традиционных «зимних» продуктах мы, как правило, готовы. Но практически все консервированные овощи – в том числе фасоль или бобы – обычно содержат очень много натрия. Поэтому для готовки лучше выбирать свежие или замороженные овощи, а к маринованным относиться как к приправе – и есть их по чуть-чуть, просто для усиления вкуса. И пореже, разумеется.

Сыр

Очень полезный продукт, от которого точно нельзя отказываться. Тем более, что недавние исследования доказали его пользу для здоровья сердца. Но важно помнить, что практически для всех видов сыра соль – обязательный ингредиент. И содержание ее, как правило, очень велико. Поэтому если вы добавляете сыр при готовке (например, к пасте), возможно, стоит добавить меньше соли к остальным ингредиентом. А если вы привыкли есть сыр в качестве закуски, обязательно снижайте ежедневные порции соли.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».