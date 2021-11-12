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Песков не стал комментировать бред Лукашенко об «оружии для мигрантов»

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  • 12.11.2021, 15:50
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Песков не стал комментировать бред Лукашенко об «оружии для мигрантов»
Дмитрий Песков
Фото: Getty Images

Пресс-секретарь главы Кремля не нашел слов.

В Кремле не стали комментировать бредовое заявление Лукашенко о «попытках переброски оружия в лагерь мигрантов на границе с Польшей для дальнейшей эскалации конфликта», сообщает ria.ru.

«Это без комментариев оставляю», - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Накануне Лукашенко заявил, что в лагерь мигрантов на белорусско-польской границе «уже двое суток перебрасывают оружие, которое в основном идет из Донбасса».

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