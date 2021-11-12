Минобороны Польши: Белорусские спецслужбы строят для мигрантов огромный лагерь на границе 19 12.11.2021, 15:58

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Силовики подвозят все необходимые для этого материалы.

Минобороны Польши заявило, что мигранты будут строить на границе большой лагерь.

Для этого белорусские спецслужбы подвозят им на грузовиках необходимые материалы.

Po stronie białoruskiej trwają przygotowania do stworzenia dużego obozu migrantów przy granicy z Polską. Służby białoruskie dowożą niezbędne materiały. pic.twitter.com/u95V3Ph1h2 — MSWiA (@MSWiA_GOV_PL) November 12, 2021

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

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