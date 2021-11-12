Какой будет погода на выходных 2 12.11.2021, 16:05

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фото: charter97.org

Прогноз на 13-15 ноября.

13 ноября погодные условия в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления. Преобладание облачной погоды, пишет сайт pogoda.by.

Преимущественно без осадков. Ночью и в первой половине дня на большей части территории страны будет сгущаться туман. В ночные часы местами ожидается слабый гололед. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -3..+3°С, днем +2..+8°С. Атмосферное давление ночью будет расти, днем существенно не изменится.

14 ноября погодные условия в нашей стране будет определять малоактивный атмосферный фронт, смещающийся с северо-запада Европы. Облачно с прояснениями. Местами по стране пройдут кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью и утром в отдельных районах республики ожидаются туман и слабый гололед. Ветер восточной четверти умеренный. Температура воздуха ночью -2..+4°С, днем +1..+8°С.

15 ноября республика окажется под влиянием антициклона, смещающегося со Скандинавского полуострова на северные районы Беларуси. Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах республики ожидаются туман и слабый гололед. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -5.. +2°С, днем -1..+6°С.

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