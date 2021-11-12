Авиационный эксперт: Если будут ограничения в отношении одной компании, пострадают все остальные 1 12.11.2021, 16:10

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О санкциях к российскому «Аэрофлоту» из-за миграционного кризиса.

В Европейском союзе обсуждают возможность введения санкций против крупнейшего российского авиахолдинга "Аэрофлот": компания упоминается в новом пакете ограничений против Беларуси из-за миграционного кризиса. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на европейского чиновника, знакомого с планами ЕС.

В Европе считают, что мигранты попадают на границу с Польшей, Литвой и Латвией через Минск, а "Аэрофлот", согласно источникам Bloomberg, может быть причастен к перевозке этих людей.

Насколько реальны такие санкции и может ли российский перевозчик действительно быть причастен к миграционному кризису, Настоящему Времени рассказала авиационный эксперт Анастасия Дагаева.

— Как вы считаете, есть ли юридические основания вводить санкции против "Аэрофлота"? Или это заявление, скорее всего, имеет характер предупреждения, или это инструмент давления?

— Давайте я все-таки поясню. Тут речь не идет о прямых санкциях против "Аэрофлота". Если чуть внимательнее смотреть на довольно невнятную новость про санкции, то речь идет все-таки про пятый пакет санкций в отношении Беларуси. И, соответственно, в этот список могут, как было заявлено, попасть "Аэрофлот" и "Турецкие авиалинии".

Если все-таки говорить про техническую часть, я старалась найти какие-то подробности, как технически возможно ограничить или ввести санкции в отношении "Аэрофлота", и это сложно представить. Я поясню почему. Авиационная отрасль действует по принципу паритета. Если, например, из Москвы летает какое-то количество рейсов в европейские города или государства, то оттуда также автоматически летает равное количество рейсов в те же города, куда летает "Аэрофлот". То есть если вдруг мы предположим очень гипотетически, что начнутся какие-то ограничения в части полетов со стороны "Аэрофлота", то тогда от этого пострадают европейские авиаперевозчики тоже. Это первое.

Второе: не нужно забывать, что все-таки авиационная отрасль – это коммерческая деятельность. И все полеты – это большое количество сложных коммерческих соглашений. И, например, у "Аэрофлота" есть какие-то полеты в столицы европейских государств, а там есть слоты в аэропортах, и за все платятся деньги. Платятся деньги, кто-то эти деньги получает – это все бизнес.

Если сейчас говорить про какие-то гипотетические санкции, то будет рушиться и так не сильно хорошо работающая авиационная отрасль, которая и так пострадала уже от пандемии и других каких-то действий.

Авиационная отрасль вся взаимосвязана, она вся очень плотно связана. Невозможно в отношении одной компании ввести какие-то ограничения таким образом, чтобы не пострадали другие. Я думаю, что в конце концов, если дойдет дело до каких-то ограничений, скорее всего, логика пойдет в эту плоскость: если будут ограничения в отношении одной компании, пострадают все остальные.

Если, допустим, очень теоретически будет запрет пролета над Россией, то, конечно, пострадают авиакомпании, которые лишатся этого пролета. Но также пострадает и "Аэрофлот" как юридический получатель пролетных денег. То есть проигрывать будут все.

И еще очень важный фактор – все-таки мы не забываем, что "Аэрофлот" входит в международный авиаальянс Sky Team, и он очень плотно завязан на маршруты и расписания других авиакомпаний этого альянса, включая, например, Air France. И если "Аэрофлот" как-то лишится чего-то, то, еще раз повторюсь, пострадают все остальные.

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