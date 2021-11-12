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Жителей польского Калиша освободят от налога, если они озеленят свои дома

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  • 12.11.2021, 16:33
  • 1,798
Жителей польского Калиша освободят от налога, если они озеленят свои дома
иллюстрационное фото

Озеленение фасадов и крыш здание поможет городу увеличить популяцию насекомых и птиц.

C 2022 года жители Калиша (Польша) cмогут не платить налог на недвижимость, если они озеленят крыши или фасады своих домов многолетними растениями. Такое решение принял городской совет, пишет «Евро пульс».

Озеленение фасадов и крыш зданий поможет польскому городу эффективнее бороться с выбросами парниковых газов, которые поглощает зеленая растительность, а также увеличить популяцию насекомых и птиц.

«Зеленые» крыши также помогут создать «эффект кондиционера» для целых городских кварталов во время жары.

Озеленение крыш – общеевропейский тренд, который помогает улучшать городскую среду. Сегодня «зеленые» крыши можно встретить во многих европейских городах, в том числе в Амстердаме и Линце.

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