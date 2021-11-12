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«Мы помним!»

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  • 12.11.2021, 16:40
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«Мы помним!»
Роман Бондаренко

Беларусы по всей стране проводят партизанские акции в память о Романе Бондаренко.

Сегодня белорусы вспоминают национального Героя Романа Бондаренко. В его честь партизаны вывешивают национальные флаги и портреты Романа, запустили в озеро полсотни бело-красно-белых шариков, и даже сделали серию одиночных пикетов, пишет телеграм-канал «Баста».

Напомним, что сегодня, 18:00 – акция памяти Романа Бондаренко. Остановим страну на минуту в память о герое Беларуси.

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