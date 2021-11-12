В итальянской Парме посадят «съестной» лес 6 12.11.2021, 17:11

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Он займет пять квадратных километров.

В Парме (Италия) посадят «съестной» лес. В нем на 5 квадратных километрах будут расти плодовые деревья и кустарники, фрукты и ягоды, которые местные жители смогут собирать бесплатно, пишет «Евро пульс».

В отличие от типичных плодово-ягодных садов, этот лес не будет требовать специального ухода (деревья не нужно будет обрезать или обрабатывать от вредителей). Растения в нем высадят так, как если бы они росли в диких условиях. Благодаря этому они будут образовывать естественную биосферу и способствовать взаимному росту.

Местные жители смогут поучаствовать в высадке растений. Кроме того, любой желающий сможет заняться поливом или сбором мусора на лесной территории.

По задумке мэрии Пармы, «съестной» лес позволит многим людям приобщиться к здоровому питанию, научиться выращивать собственные продукты питания и насладиться особым опытом сбора урожая в естественной среде.

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