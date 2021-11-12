Белорусы не могут купить дрова для отопления домов 2 12.11.2021, 18:13

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В стране - дефицит твердого топлива.

Мигранты, чтобы согреться, незаконно вырубают деревья возле границы с Польшей. В ответ на это Лукашенко поручил обеспечить палаточный лагерь сухими дровами. В это же время, некоторые белорусы для отопления своих домов их купить не могут. К примеру, если заказать готовые дрова сейчас в Сморгонском районе, то доставят лишь после Нового года, пишет zerkalo.io.

Когда стало известно о дефиците твердого топлива

В этом году о проблемах с твердым топливом в Беларуси заговорили в конце сентября. Сперва КГК сообщил, что в Минской области нет запаса торфобрикетов и дров, чтобы обеспечить все заявки от населения. А в конце августа их вообще не было в Березинском и Пуховичском филиалах ГП «Миноблтопливо». КГК потребовал «принятия действенных мер по обеспечению населения топливом на отопительный сезон».

В то же самое время Минлесхоз Беларуси заявил, что проблем с дровами в этом году не будет. Однако, через 10 дней признал, что напряженность все же есть в отдельных районах. Ведомство сообщило, что люди стали меньше заниматься самозаготовкой дров, чаще заказывают готовую продукцию, а «те, кто дотянул до осени, столкнулся с очередями в отдельных регионах».

Как можно обеспечить себя дровами

Законодательство Беларуси предусматривает, что заготовить дрова на зиму можно двумя способами: купить готовые или самостоятельно их заготовить.

Если хочешь заготовить дрова сам

Для того, чтобы заготовить дрова самостоятельно, нужно обратиться в лесничество, написать заявление о выделении леса на корню и получить ордер на вырубку древесины по фиксированной цене, которая установлена правительством.

По информации Минлесхоза, стоимость кубометра березы в зависимости от размера бревна и региона обойдется от 4 рублей 37 копеек в Витебской области до 7 рублей 99 копеек в Минской.

Если хочешь купить готовые

В Минлесхозе отмечали, что в период увеличения спроса на готовые дрова, их стоимость не взлетит. К примеру, в Минском лесхозе цена за кубометр плотной древесины будет такой: сосна и ольха — 10,10 рубля; береза, граб, клен, лиственница — 10,80 рубля; ель, осина, липа, тополь, ива — 10,10 рубля. Но это при условии самовывоза с лесосеки.

Есть вариант забрать готовые дрова в заготовительном пункте в своем населенном пункте или же в лесхозе. В этом случае цена за кубометр дров в том же Минском лесхозе будет следующей: сосна и ольха — 24,00 рубля; береза, граб, клен, лиственница — 24,55 рубля; ель, осина, липа, тополь, ива — 23,40 рубля.

А если нарубить дров без разрешения

Вырубать дрова без разрешения не стоит, даже несмотря на то, что недавно возле ПП «Брузги» именно этим занимались мигранты, а сам глава МВД нарушений законодательства не усмотрел.

— Естественно, это 100% нарушение закона. Ни в одной стране нельзя пойти и просто так рубить деревья. Тяжесть этого нарушения должны определять компетентные службы, все зависит от ценности растений, объема ущерба. Если речь о небольшом, это административная ответственность, если об особо крупном — уголовная, — действия мигрантов комментировал ранее Михаила Кирилюк — адвокат, лишенный лицензии в Беларуси, представитель Координационного совета и ответственного за вопросы юстиции Народного антикризисного управления.

Какая ответственность предусмотрена за незаконную вырубку леса

Ст. 16.17 КоАП Беларуси. Незаконная рубка, незаконные удаление, пересадка, повреждение или уничтожение древесно-кустарниковой и иной растительности. В зависимости от подпункта предусмотрено наказание в виде штрафа от 5 до 50 БВ (от 145 до 1450 рублей).

Статья 276 УК Беларуси (Уничтожение либо повреждение леса, древесно-кустарниковой растительности по неосторожности).

Статья 277 УК Беларуси (Незаконная рубка, незаконные уничтожение, удаление, изъятие или повреждение древесно-кустарниковой растительности).

«До Нового года рубленые дрова наврядли привезем»

Жительница деревни из Сморгонского района сообщила, что в предыдущие годы и сейчас, чтобы получить дрова, надо было записываться в очередь. Сколько придется ждать — дело случая и зависит это от того, как много заявок поступило от населения.

— Раньше могли привезти довольно быстро. А вот сегодня в гортопе мне ответили, что если я хочу рубленные дрова, то до Нового года мне их вряд ли привезут. Это очень большой срок по доставке, такого никогда не было. Но если мне нужны чурочки, то доставят хоть завтра. Получается, что спрос больше на готовое дерево, люди рубить уже не хотят, — рассказала женщина.

По словам сельчанки, в этом году коммерсанты дрова в их деревне не продавали. Хотя в прошлом женщина сама покупала их у посредника: тот приобретал длинное дерево в лесхозе, сам его распиливал и рубил, а потом продавал.

— Нелегальной вырубкой деревьев в лесу сейчас никто не занимается. Потому что штрафы огромные, люди очень боятся. Лучше в очереди подождать, неприятно, но безопасно.

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