Александр Опейкин: Следующим шагом Лукашенко будет экспроприация денег и имущества граждан

Александр Опейкин: Следующим шагом Лукашенко будет экспроприация денег и имущества граждан10
- 12.11.2021, 19:00
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Под это издадут специальный декрет задним числом.
Исполнительный директор Фонда спортивной солидарности Александр Опейкин предупредил о скорых действиях белорусского диктатора.
– Последний козырь с миграционным кризисом фактически крыт. Для тех, кто хорошо знает мировую историю, ходы Лукашенко читаются, как код от подъезда. Следующим шагом по классике будет экспроприация денег и имущества граждан. Под это издадут какой-нибудь специальный декрет задним числом.
Не думайте, что это фантазии. Все это уже было в истории, и не раз, - написал Опейкин в Facebook.