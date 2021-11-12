Александр Опейкин: Следующим шагом Лукашенко будет экспроприация денег и имущества граждан 10 12.11.2021, 19:00

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Александр Опейкин

Под это издадут специальный декрет задним числом.

Исполнительный директор Фонда спортивной солидарности Александр Опейкин предупредил о скорых действиях белорусского диктатора.

– Последний козырь с миграционным кризисом фактически крыт. Для тех, кто хорошо знает мировую историю, ходы Лукашенко читаются, как код от подъезда. Следующим шагом по классике будет экспроприация денег и имущества граждан. Под это издадут какой-нибудь специальный декрет задним числом.

Не думайте, что это фантазии. Все это уже было в истории, и не раз, - написал Опейкин в Facebook.

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