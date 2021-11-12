Лукашенко хочет ограбить курьеров, мойщиков машин и дизайнеров 6 12.11.2021, 19:05

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Для них хотят ввести новшества по налогам.

С 2022 года в Беларуси хотят расширить список услуг, при занятии которыми самозанятые могут уплачивать единый налог для ИП и физлиц. Эти планы предусмотрены проектом изменений в Налоговый кодекс. Однако чиновники не могут пока определиться, какие ставки установить. К примеру, для курьеров сначала прописали одни налоги, но в обновленном законопроекте они оказались в 5 раз ниже, пишет zerkalo.io.

С 2022 года хотят разрешить платить единый налог с ИП и физлиц самозанятым, которые занимаются ландшафтным проектированием, чисткой автосалонов, содержанием могил и уходом за ними. Такую возможность также могут ввести для тех, кто занят арендой, прокатом развлекательного и спортивного оборудования (велосипедов, коньков, туристического снаряжения), а также курьерам.

Ставки налога зависят от населенного пункта. Для Минска они выше, а в других городах — ниже. При этом чиновники не могут определиться с размером сбора. К примеру, для тех, кто занимается доставкой товаров, посылок, пакетов, изначально прописали одни ставки, а в обновленном 11 ноября проекте изменений в Налоговый кодекс значатся уже другие. Они в 5,2 раза ниже тех, которые были изначально.

Для курьеров, которые работают в Минске, изначально планировали установить налог в 136 рублей в месяц, а в областных центрах и Минском районе — 118 рублей. В нынешнем версии законопроекта ставки упали до 26 и 23 рублей соответственно.

При этом для тех, кто занимается ландшафтным проектированием, налог оставили на том же уровне, как изначально и планировали (в столице — 124 рубля, а в областных городах и Минском районе — 108 рублей). Для остальным населенных пунктов ставки налога ниже.

Ставку налога за содержание могил и уход за ними в столице хотят установить на уровне 32 рублей, а в областных городах и Минском районе — 27 рублей.

Напомним, чиновники также хотят поднять единый налог для других самозанятых, в том числе для репетиторов (в Минске — с 40 до 43 рублей месяц) и строителей (с 143 до 153 рублей).

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