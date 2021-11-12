«Скамья Клинтона» в Куропатах снова пострадала от вандалов

«Скамья Клинтона» в Куропатах снова пострадала от вандалов5
- 12.11.2021, 19:12
- 3,272
«Скамья Клинтона» — мемориальная гранитная плита, установленная в Куропатах в 1994 году.
Неизвестные разрисовали «Скамью Клинтона» в урочище Куропаты под Минском, сообщает «Спадчына».
«Скамья Клинтона» — мемориальная гранитная плита, установленная в Куропатах в 1994 году во время визита 42-го президента США Билла Клинтона в Беларусь. Она неоднократно подвергалась атаке вандалов — три раза ее разбивали. После последнего раза мемориал так и не восстановили.