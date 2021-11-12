«Скамья Клинтона» в Куропатах снова пострадала от вандалов 5 12.11.2021, 19:12

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«Скамья Клинтона» — мемориальная гранитная плита, установленная в Куропатах в 1994 году.

Неизвестные разрисовали «Скамью Клинтона» в урочище Куропаты под Минском, сообщает «Спадчына».

«Скамья Клинтона» — мемориальная гранитная плита, установленная в Куропатах в 1994 году во время визита 42-го президента США Билла Клинтона в Беларусь. Она неоднократно подвергалась атаке вандалов — три раза ее разбивали. После последнего раза мемориал так и не восстановили.

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