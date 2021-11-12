закрыть
12 ноября 2021, пятница, 21:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Скамья Клинтона» в Куропатах снова пострадала от вандалов

5
  • 12.11.2021, 19:12
  • 3,272
«Скамья Клинтона» в Куропатах снова пострадала от вандалов

«Скамья Клинтона» — мемориальная гранитная плита, установленная в Куропатах в 1994 году.

Неизвестные разрисовали «Скамью Клинтона» в урочище Куропаты под Минском, сообщает «Спадчына».

«Скамья Клинтона» — мемориальная гранитная плита, установленная в Куропатах в 1994 году во время визита 42-го президента США Билла Клинтона в Беларусь. Она неоднократно подвергалась атаке вандалов — три раза ее разбивали. После последнего раза мемориал так и не восстановили.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

День сослагательного наклонения
День сослагательного наклонения Ирина Халип
Лидер венесуэльской оппозиции — белорусам: Протестуем, пока не наступит свобода
Лидер венесуэльской оппозиции — белорусам: Протестуем, пока не наступит свобода
Достаточно быть мужчиной и любить Беларусь
Достаточно быть мужчиной и любить Беларусь Наталья Радина
Дом. Улица. Победа
Дом. Улица. Победа Ирина Халип