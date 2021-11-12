В РФ задержали белорусские сигареты

В РФ задержали белорусские сигареты1
- 12.11.2021, 19:17
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Их везли под видом овсяных хлопьев.
В Смоленской области России перехватили партию белорусских сигарет. Пограничники и таможенники остановили грузовой автомобиль, который двигался по трассе М1. По документам, он вез из Беларуси в Россию овсяные хлопья, но при сканировании таможенники обнаружили неуказанный в документах груз.
При осмотре автомобиля за первым рядом пустых коробок и коробок с хлопьями таможенники нашли 50 тысяч пачек белорусских сигарет без сопроводительных документов, сообщает Центральное таможенное управление ФТС России.