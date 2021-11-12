«И тогда белорусская экономика окончательно ляжет» 4 12.11.2021, 19:39

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Павел Климкин

Экс-глава МИДа Украины Павел Климкин о том, как Европа может одолеть кризис на границах.

Около пятисот мигрантов попытались прорваться через белорусско-польскую границу в районе деревни Беловеж, расположенной рядом с белорусским национальным парком Беловежская пуща, в четверг, 11 ноября, передает BBC. Как говорят в Варшаве, пограничники сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух, чтобы прекратить наступление на заграждения. 42 человека арестованы – им приказано покинуть территорию Польши и отправиться назад в Беларусь.

Между тем продолжается словесная война между Лукашенко и Евросоюзом: в Минске угрожают перекрыть Европе газ, в Брюсселе говорят о гибридной войне и новых санкциях.

"Господин Лукашенко таким образом хочет отомстить Польше и Литве за последовательную позицию во время протестов [после президентских выборов в августе 2020 года], – сказал Павел Климкин в эфире Настоящего Времени . – Ну а Путин дергает за нитки и пытается создать дополнительное давление на Евросоюз, если хотите, миграционный шантаж на фоне энергетического кризиса, который он уже создал. Он считает, что таким образом усиливает свою позицию".

Есть ли шанс, что Лукашенко перекроет поставки российского газа в Европу?

11 ноября Лукашенко напомнил, что через территорию Беларуси проходит трубопровод "Ямал-Европа". Белорусскому диктатору показалось несправедливым, что республика "обогревает" страны блока, в то время как Польша хочет закрыть границы.

"Эта угроза нереальна, но это тоже совместная игра с Россией, – продолжает Климкин. – Посмотрите цифры прокачки газа еще несколько дней назад: по нашей [украинской] системе фактически половина, и сейчас Россия подняла прокачку до нормальных 109 млн кубических метров в сутки. 11 ноября они подали 27 млн через Беларусь. Угроза Лукашенко – это пустое место, а угроза Путина – абсолютно реальная".

Затронут ли санкции российский "Аэрофлот"?

"Я не вижу политической воли в Европейском союзе для закрытия "Аэрофлота". Разговоры такие ведутся, но быстро принять решение достаточно сложно. Я ожидаю следующий цикл санкций по отношению к Беларуси, тут без проблем. Но "Аэрофлот" может сказать, что перевозит людей с легальными визами, визы выдаются в белорусском посольстве – какие проблемы и какие вопросы к "Аэрофлоту"?"

То есть чисто юридически – я подчеркиваю, не политически, не морально, а юридически – у "Аэрофлота", извините за терминологию, есть отмазка, и поэтому, если будут санкции, "Аэрофлот" подаст в суд, и не исключено, что выиграет. Зачем Европейскому союзу, как говорят в Одессе, такие проблемы?"

Есть ли решение у кризиса на границах?

"Очень просто. Я считаю, что нужно жестко говорить с Лукашенко. Сказать, что если практика выдачи виз в посольствах, в частности в Анкаре (есть свидетельства, что они хотят выдавать визы в других посольствах), продолжится и они будут гонять людей чартерами и потом гнать на границу как скот, абсолютно цинично, то санкции, которые будут на Беларуси, – это запрещение любого транзита через территорию Беларуси. И тогда белорусская экономика окончательно ляжет".

Что делать с людьми, которые остаются на границах?

"У меня очень болит сердце, поскольку с ними поступают как со скотом: их принимают, выдают визы, забирают у них деньги, а потом гонят на границы. Они используют желание этих людей вернуться к нормальной жизни, найти свою мечту. Это отталкивает. Поэтому Лукашенко понимает прекрасно, что нужно найти какое-то решение. Если нужно, Путин примет решение переориентировать беженцев на нашу [украинскую] границу.

В конце концов, создавать лагеря на своей территории Беларусь не будет, и Лукашенко будет шантажировать: "Давайте лагеря на моей территории, и вы мне платите деньги и начинайте со мной разговаривать". Если Европейский союз начнет так делать, то можно считать, что внешняя политика ЕС закончилась".

12 ноября белорусская авиакомпания "Белавиа" заявила, что прекращает перевозку граждан Ирака, Сирии и Йемена на рейсах, следующих из Турции в Беларусь.

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