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Ирак прекращет прямое авиасообщение с Беларусью

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  • 12.11.2021, 19:55
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Ирак прекращет прямое авиасообщение с Беларусью

Об этом заявили в МИД Ирака.

Ирак прекратит прямое авиасообщение с Беларусью на фоне ситуации с мигрантами на границе с Польшей. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел (МИД) страны, передает ТАСС.

Ранее Евросоюз поблагодарил турецкую сторону за отказ пускать в Беларусь мигрантов-нелегалов с Ближнего Востока: из Ирака, Сирии и Йемена. Глава Евросовета Шарль Мишель выразил благодарность «Турецким авиалиниям» за поддержку и сотрудничество на фоне миграционного кризиса.

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