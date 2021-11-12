В Латвии невакцинированным депутатам запретят голосовать и участвовать в обсуждениях 1 12.11.2021, 20:00

Депутаты также останутся без зарплаты.

Парламент Латвии 12 ноября проголосовал за то, чтобы запретить депутатам, которые отказываются от вакцинации, голосовать и участвовать в обсуждениях. Это касается и онлайн-встреч.

Об этом сообщает Reuters.

Более того, депутатам также не будут платить зарплату и компенсацию. Как только они предъявят сертификат — смогут снова заседать, а также получать зарплату и компенсацию. Единственная причина, которая оправдывает отсутствие у депутата Сейма сертификата о вакцинации, — вывод врачей о том, что прививку нужно отложить.

На данный момент по меньшей мере девять депутатов отказываются вакцинироваться. Ограничение вступит в силу в понедельник, 15 ноября. Эту инициативу поддержали 62 из 100 законодателей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».