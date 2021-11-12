В Латвии невакцинированным депутатам запретят голосовать и участвовать в обсуждениях

В Латвии невакцинированным депутатам запретят голосовать и участвовать в обсуждениях1
- 12.11.2021, 20:00
Депутаты также останутся без зарплаты.
Парламент Латвии 12 ноября проголосовал за то, чтобы запретить депутатам, которые отказываются от вакцинации, голосовать и участвовать в обсуждениях. Это касается и онлайн-встреч.
Об этом сообщает Reuters.
Более того, депутатам также не будут платить зарплату и компенсацию. Как только они предъявят сертификат — смогут снова заседать, а также получать зарплату и компенсацию. Единственная причина, которая оправдывает отсутствие у депутата Сейма сертификата о вакцинации, — вывод врачей о том, что прививку нужно отложить.
На данный момент по меньшей мере девять депутатов отказываются вакцинироваться. Ограничение вступит в силу в понедельник, 15 ноября. Эту инициативу поддержали 62 из 100 законодателей.