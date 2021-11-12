Госсекретарь США: Мы рассматриваем разные инструменты воздействия на режим Лукашенко 11 12.11.2021, 20:09

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Энтони Блинкен

Фото: Reuters

США консультируются с европейскими партнерами в данном контексте.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США рассматривают разные варианты воздействия на режим Лукашенко в свете миграционного кризиса.

«Мы обеспокоены усилиями Белоруссии, которая использует миграцию в качестве политического оружия. Я не буду предвосхищать возможные санкции, но мы рассматриваем разные инструменты, которые у нас есть», - заявил Блинкен на брифинге.

Он подчеркнул, что США консультируются с европейскими партнерами в данном контексте.

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