Госсекретарь США: Мы рассматриваем разные инструменты воздействия на режим Лукашенко

Госсекретарь США: Мы рассматриваем разные инструменты воздействия на режим Лукашенко11
- 12.11.2021, 20:09
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США консультируются с европейскими партнерами в данном контексте.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США рассматривают разные варианты воздействия на режим Лукашенко в свете миграционного кризиса.
«Мы обеспокоены усилиями Белоруссии, которая использует миграцию в качестве политического оружия. Я не буду предвосхищать возможные санкции, но мы рассматриваем разные инструменты, которые у нас есть», - заявил Блинкен на брифинге.
Он подчеркнул, что США консультируются с европейскими партнерами в данном контексте.