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Госсекретарь США: Мы рассматриваем разные инструменты воздействия на режим Лукашенко

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  • 12.11.2021, 20:09
  • 11,224
Госсекретарь США: Мы рассматриваем разные инструменты воздействия на режим Лукашенко
Энтони Блинкен
Фото: Reuters

США консультируются с европейскими партнерами в данном контексте.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США рассматривают разные варианты воздействия на режим Лукашенко в свете миграционного кризиса.

«Мы обеспокоены усилиями Белоруссии, которая использует миграцию в качестве политического оружия. Я не буду предвосхищать возможные санкции, но мы рассматриваем разные инструменты, которые у нас есть», - заявил Блинкен на брифинге.

Он подчеркнул, что США консультируются с европейскими партнерами в данном контексте.

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