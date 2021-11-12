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На базе отдыха под Гродно поселят мигрантов

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  • 12.11.2021, 20:25
  • 15,590
На базе отдыха под Гродно поселят мигрантов

А на границе режим строит большой лагерь.

Спортивно-оздоровительный центр «Світанак» начал подготовку к возможному приему детей беженцев из лагеря на границе Беларуси с Польшей. Об этом БелТА сообщил заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Пранюк.

«Объект сейчас свободный. Здесь в теплоте могут разместиться до 200 человек. При необходимости будет обеспечена и медицинская помощь», – сказал Пранюк.

Сейчас идет подготовка объекта.

Между тем Министерство внутренних дел Польши сообщило, что белорусская сторона строит большой лагерь для мигрантов на границе и подвозит для этого материалы.

В доказательство МВД опубликовало видео грузовика с бревнами, который приехал в лагерь.

На видео Госпогранкомитета Беларуси видно, как лагерь выглядит с высоты 12 ноября и что кроме палаток мигранты устанавливают шалаши из бревен и веток.

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