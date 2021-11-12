На базе отдыха под Гродно поселят мигрантов

На базе отдыха под Гродно поселят мигрантов12
- 12.11.2021, 20:25
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А на границе режим строит большой лагерь.
Спортивно-оздоровительный центр «Світанак» начал подготовку к возможному приему детей беженцев из лагеря на границе Беларуси с Польшей. Об этом БелТА сообщил заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Пранюк.
«Объект сейчас свободный. Здесь в теплоте могут разместиться до 200 человек. При необходимости будет обеспечена и медицинская помощь», – сказал Пранюк.
Сейчас идет подготовка объекта.
Между тем Министерство внутренних дел Польши сообщило, что белорусская сторона строит большой лагерь для мигрантов на границе и подвозит для этого материалы.
В доказательство МВД опубликовало видео грузовика с бревнами, который приехал в лагерь.
Po stronie białoruskiej trwają przygotowania do stworzenia dużego obozu migrantów przy granicy z Polską. Służby białoruskie dowożą niezbędne materiały. pic.twitter.com/u95V3Ph1h2— MSWiA (@MSWiA_GOV_PL) November 12, 2021
На видео Госпогранкомитета Беларуси видно, как лагерь выглядит с высоты 12 ноября и что кроме палаток мигранты устанавливают шалаши из бревен и веток.