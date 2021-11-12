Самый титулованный футболист в истории возвращается в «Барселону»
- 12.11.2021, 20:53
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Возвращение одобрил лично главный тренер каталонцев.
Новый главный тренер Барселоны Хави одобрил возвращение в команду бразильского защитника Дани Алвеса, сообщает Diario Sport.
Как утверждает источник, 38-летний Алвес завершает переговоры с Барселоной о контракте. В ближайшие дни каталонцы должны официально подтвердить камбэк бразильца, но нельзя исключать, что из-за бюрократических моментов впервые выйти на поле ветеран сможет только первого января 2022 года.
Возвращение Алвеса лично одобрил Хави, который вместе с бразильцем провел семь лет в Барселоне. Сообщается, что новый коуч Барселоны видит в опытном защитнике того человека, который сможет поделиться своими знаниями с молодыми футболистами клуба.
Алвес перейдет в Барселону в статусе свободного агента. В сентябре он из-за долгов расторг контракт с Сан-Паулу.
Дани Алвес является рекордсменом в истории футбола по количеству титулов — в августе текущего года защитник со сборной Бразилии выиграл Олимпийские игры в Токио и увеличил свой послужной список до 43 трофеев.
С Барселоной Алвес выиграл 23 титула, включая три победы в Лиге чемпионов и три успеха на клубном чемпионате мира.