Самый титулованный футболист в истории возвращается в «Барселону» 12.11.2021, 20:53

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Возвращение одобрил лично главный тренер каталонцев.

Новый главный тренер Барселоны Хави одобрил возвращение в команду бразильского защитника Дани Алвеса, сообщает Diario Sport.

Как утверждает источник, 38-летний Алвес завершает переговоры с Барселоной о контракте. В ближайшие дни каталонцы должны официально подтвердить камбэк бразильца, но нельзя исключать, что из-за бюрократических моментов впервые выйти на поле ветеран сможет только первого января 2022 года.

Возвращение Алвеса лично одобрил Хави, который вместе с бразильцем провел семь лет в Барселоне. Сообщается, что новый коуч Барселоны видит в опытном защитнике того человека, который сможет поделиться своими знаниями с молодыми футболистами клуба.

Алвес перейдет в Барселону в статусе свободного агента. В сентябре он из-за долгов расторг контракт с Сан-Паулу.

Дани Алвес является рекордсменом в истории футбола по количеству титулов — в августе текущего года защитник со сборной Бразилии выиграл Олимпийские игры в Токио и увеличил свой послужной список до 43 трофеев.

С Барселоной Алвес выиграл 23 титула, включая три победы в Лиге чемпионов и три успеха на клубном чемпионате мира.

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