SpaceX выведет на орбиту более 50 спутников Starlink 12.11.2021, 21:07

Миссия Starlink состоит в строительстве глобальной сети интернет-покрытия.

Уже в эту субботу компания SpaceX, которая принадлежит предпринимателю Илону Маску, запустит на орбиту еще 53 спутника Starlink. Запуск ракеты запланирован на 14:41 по минскому времени.

Запуск состоится на территории площадки SLC-40 космических сил США, расположенной на мысе Канаверал. На момент запуска во Флориде будет еще утро.

Прямую трансляцию начнут за 15 минут до начала операции.

После запуска ракеты - отсоединение спутников Starlink запланировано на 15 минуте 31 секунде полета.

Миссия Starlink состоит в строительстве глобальной сети интернет-покрытия.

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