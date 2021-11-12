SpaceX выведет на орбиту более 50 спутников Starlink
- 12.11.2021, 21:07
Миссия Starlink состоит в строительстве глобальной сети интернет-покрытия.
Уже в эту субботу компания SpaceX, которая принадлежит предпринимателю Илону Маску, запустит на орбиту еще 53 спутника Starlink. Запуск ракеты запланирован на 14:41 по минскому времени.
Запуск состоится на территории площадки SLC-40 космических сил США, расположенной на мысе Канаверал. На момент запуска во Флориде будет еще утро.
Прямую трансляцию начнут за 15 минут до начала операции.
После запуска ракеты - отсоединение спутников Starlink запланировано на 15 минуте 31 секунде полета.
Миссия Starlink состоит в строительстве глобальной сети интернет-покрытия.