Премьер Эстонии назвала способ оставить режим Лукашенко без денег 12.11.2021, 21:26

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Санкции работают.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас считает, что Европейский союз должен продолжать вводить санкции против режима Лукашенко. Об этом она заявила в интервью изданию Politico.

«Из наших разведывательных данных мы видим, что санкции действительно работают. Санкции, которые наносят ущерб режиму, будут иметь значение, потому что у него в конечном итоге закончатся деньги, которые ему понадобятся для выплаты зарплаты людям на границе. Например, полиции или силам безопасности», — объяснила Каллас.

Она также назвала ситуацию на границе Польши и Беларуси «очень тревожной» и коснувшейся других стран Балтии.

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