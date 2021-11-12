Премьер Эстонии назвала способ оставить режим Лукашенко без денег
- 12.11.2021, 21:26
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Санкции работают.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас считает, что Европейский союз должен продолжать вводить санкции против режима Лукашенко. Об этом она заявила в интервью изданию Politico.
«Из наших разведывательных данных мы видим, что санкции действительно работают. Санкции, которые наносят ущерб режиму, будут иметь значение, потому что у него в конечном итоге закончатся деньги, которые ему понадобятся для выплаты зарплаты людям на границе. Например, полиции или силам безопасности», — объяснила Каллас.
Она также назвала ситуацию на границе Польши и Беларуси «очень тревожной» и коснувшейся других стран Балтии.