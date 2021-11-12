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Макей напуган новыми санкциями Запада

  • 12.11.2021, 21:37
  • 3,508
Макей напуган новыми санкциями Запада
Владимир Макей

Глава лукашенковского МИДа в истерике грозит «пойти на любые самые жесткие и крайние меры».

Режим в Минске готов пойти на любые самые жесткие и крайние меры в ответ на введение 5-го пакета санкций ЕС. Об этом журналистам сегодня заявил глава лукашенковского МИД Владимир Макей, передает БелТА.

«Беларусь готова максимально жестко ответить на любое санкционное давление со стороны наших европейских партнеров. Введение санкций абсолютно недопустимо», — сказал он.

«Мы будем готовы пойти на любые самые жесткие и крайние меры», — заверил Макей.

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