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Ирак отозвал лицензию у консула Беларуси в Багдаде

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  • 12.11.2021, 21:47
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Ирак отозвал лицензию у консула Беларуси в Багдаде

Ирак также прекратил прямые рейсы с Беларусью.

Власти Ирака приостановили прямое авиасообщение с Беларусью. Кроме того, МИД страны отозвал лицензию у белорусского консула в Багдаде.

Об этом сообщает Al Arabiya.

"Ирак прекратил прямые рейсы с Беларусью", - цитирует агентство заявление пресс-секретаря иракского МИД Ахмеда ас-Сахафа.

По его словам, министерство также приняло решение временно отозвать лицензию на работу у консула Беларуси в Багдаде. Представитель МИДа подчеркнул, что эти действия направлены на то, чтобы уберечь граждан страны от торговцев людьми, которые занимаются контрабандой беженцев через белорусскую территорию в Польшу.

"Посольства Ирака в Москве и Варшаве координируют усилия по добровольному возвращению тех, кто застрял на границе с Беларусью", - добавил Ахмед ас-Сахаф.

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