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В небе Санкт-Петербурга сняли на видео яркий НЛО

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  • 12.11.2021, 21:55
  • 11,970
В небе Санкт-Петербурга сняли на видео яркий НЛО
иллюстрационное фото

Видеофакт.

В Санкт-Петербурге в четверг, 11 ноября, пролетевший в небе объект был снят камерой наблюдения самого высокого здания в городе. Видео опубликовали в Instagram на странице здания Лахта Центр, передает korrespondent.net.

На кадрах записи видно, как яркий объект быстро опускается с высоты, затем видна яркая вспышка.

"Петербург обсуждает неопознанные объекты, которые падали с неба вчера. Мы в Лахта Центре неспециалисты по таким вопросам, зато у нас есть возможность постоянной съемки с самой высокой точки города", - говорится в подписи к видео.

Российские СМИ сообщили, что пока неизвестно, упали ли какие-либо части объекта на землю.

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