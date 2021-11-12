В небе Санкт-Петербурга сняли на видео яркий НЛО 8 12.11.2021, 21:55

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иллюстрационное фото

Видеофакт.

В Санкт-Петербурге в четверг, 11 ноября, пролетевший в небе объект был снят камерой наблюдения самого высокого здания в городе. Видео опубликовали в Instagram на странице здания Лахта Центр, передает korrespondent.net.

На кадрах записи видно, как яркий объект быстро опускается с высоты, затем видна яркая вспышка.

"Петербург обсуждает неопознанные объекты, которые падали с неба вчера. Мы в Лахта Центре неспециалисты по таким вопросам, зато у нас есть возможность постоянной съемки с самой высокой точки города", - говорится в подписи к видео.

Российские СМИ сообщили, что пока неизвестно, упали ли какие-либо части объекта на землю.

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