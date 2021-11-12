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Глава МИД Германии: Санкции ЕС коснутся всех, кто помогал Лукашенко использовать мигрантов

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  • 12.11.2021, 22:05
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Глава МИД Германии: Санкции ЕС коснутся всех, кто помогал Лукашенко использовать мигрантов

Пятый пакет санкций будет принят 15 ноября.

Подготовленный Евросоюзом пятый пакет санкций в отношении режима Лукашенко будет принят 15 ноября и распространится на всех, кто хоть как-то помогал руководству режима в использовании нелегальных мигрантов как политического инструмента. Об этом 12 ноября заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

В интервью немецким изданиям Rheinische Post и Bonner General-Anzeiger министр иностранных дел сообщил, что пятый пакет санкций будет применяться и к тем, кто косвенно причастен к функционированию потоков незаконной миграции. Среди таковых, по мнению Мааса, могут оказаться и авиакомпании разных стран.

Совет министров иностранных дел стран Евросоюза проведёт заседание 15 ноября в Брюсселе. Основным вопросом станет введение проработанного пятого пакета ограничительных мер к режиму Лукашенко и связанными с ним фирмами, политиками и другими деятелями. Поводом для принятия очередного пакета санкций названа эскалация миграционного кризиса на белорусско-польской границе.

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