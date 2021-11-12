Подруга Саакашвили опровергла информацию о прекращении им голодовки 12.11.2021, 22:07

Михаил Саакашвили

Ранее адвокат экс-президента Грузии заявил, что политик прекратил голодовку.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся под арестом в Рустави, продолжает голодовку. Об этом после встречи с политиком рассказала журналистам депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько. Соответствующее заявление Ясько сделала в эфире телеканала "Украина 24" в пятницу, 12 ноября, передает DW.

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"Сегодня 43-й день голодовки, он голодовку не прекратил. Вчера он сказал, что готов прекратить при условии, что его переведут в нормальные условия с медицинской аппаратурой. Этого не произошло", - подчеркнула она. Таким образом Ясько опровергла слова адвоката Саакашвили, Нико Гварамия, и самого политика, который обнародовал свое заявление в письме через адвоката.

Адвокат сообщил, что бывший президент Грузии прекратил голодовку после соответствующего призыва Европейского суда по правам человека в четверг, 11 ноября. Тогда же было обнародовано и заявление Саакашвили с разъяснением своего решения.

"Моя голодовка уже становится оружием русских и действующего правительства против меня. Я принял решение учесть призывы и прекратить голодовку", - говорится в письме.

Видео с экс-президентом

Власти Грузии опубликовали видео, на котором видно, как Саакашвили насильно перевозят в Глданскую тюремную больницу в связи с его состоянием на фоне голодовки. При транспортировке экс-президент повредил медицинское оборудование и напал на персонал, указали в пенитенциарной службе Грузии.

10 ноября началось рассмотрение дела Саакашвили в суде - без его участия.

В Грузии ему предъявлено пять обвинений. Среди них - превышение служебных полномочий и их злостное использование, растрата государственных средств на личные нужды, а также незаконное пересечение границы.

Голодовку Саакашвили объявил сразу после задержания. Он считает свое задержание незаконным, а предъявляемые ему обвинения - сфальсифицированными.

Саакашвили является гражданином Украины. Он нелегально прибыл в Грузию 29 сентября в преддверии муниципальных выборов. Это было его первое возвращение на родину за восемь лет.

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