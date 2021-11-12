Минобороны РФ подтвердило гибель российских десантников в Беларуси 12.11.2021, 22:12

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Двое военных погибли при десантировании в Гродно.

Двое российских военных погибли в результате десантирования в ходе внезапной проверки боевой готовности в Беларуси. Об этом сообщили журналистам в пятницу в Минобороны РФ, передает ТАСС.

"Вследствие внезапного сильного порыва ветра у земли произошло схождение парашютистов двух военнослужащих по контракту, имевших высокую квалификацию инструкторов парашютной подготовки. У обоих парашютистов погасли купола <…>. Несмотря на усилия врачей, от полученных травм оба российских военнослужащих по контракту скончались", - сказали в ведомстве.

Один из погибших при десантировании в Гродно российских военных пытался спасти второго, воспользовавшись запасным парашютом, сообщили в МО РФ.

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