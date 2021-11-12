закрыть
13 ноября 2021, суббота, 0:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Минобороны РФ подтвердило гибель российских десантников в Беларуси

  • 12.11.2021, 22:12
  • 10,826
Минобороны РФ подтвердило гибель российских десантников в Беларуси

Двое военных погибли при десантировании в Гродно.

Двое российских военных погибли в результате десантирования в ходе внезапной проверки боевой готовности в Беларуси. Об этом сообщили журналистам в пятницу в Минобороны РФ, передает ТАСС.

"Вследствие внезапного сильного порыва ветра у земли произошло схождение парашютистов двух военнослужащих по контракту, имевших высокую квалификацию инструкторов парашютной подготовки. У обоих парашютистов погасли купола <…>. Несмотря на усилия врачей, от полученных травм оба российских военнослужащих по контракту скончались", - сказали в ведомстве.

Один из погибших при десантировании в Гродно российских военных пытался спасти второго, воспользовавшись запасным парашютом, сообщили в МО РФ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Заберите свои деньги из банков, пока Лукашенко вас не ограбил!
Заберите свои деньги из банков, пока Лукашенко вас не ограбил! Валерий Цепкало
День сослагательного наклонения
День сослагательного наклонения Ирина Халип
Лидер венесуэльской оппозиции — белорусам: Протестуем, пока не наступит свобода
Лидер венесуэльской оппозиции — белорусам: Протестуем, пока не наступит свобода
Достаточно быть мужчиной и любить Беларусь
Достаточно быть мужчиной и любить Беларусь Наталья Радина