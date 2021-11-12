Макрон проведет переговоры с Путиным по ситуации в Беларуси

Макрон проведет переговоры с Путиным по ситуации в Беларуси1
- 12.11.2021, 22:23
- 10,416
Таракана никто не воспринимает как дееспособного политика.
Президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшие дни проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным по ситуации в Беларуси. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам международной встречи по Ливии.
«В ближайшие дни я проведу переговоры с президентом Путиным по нескольким вопросам. И по этому вопросу в том числе (по теме Украины — прим.), по вопросу Беларуси также», — сказал Макрон.
Он напомнил, что Ангела Меркель разговаривала с Путиным в четверг и обсуждала миграционный кризис на границе Беларуси и стран ЕС.